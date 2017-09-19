В матче 1/16 финала ОЛИМП Кубка России “Крылья Советов” на “Металлурге”, собравшем 9271 зрителей, одержали победу над действующим победителем турнира, московским “Локомотивом” – 3:2.

На 52-й минуте самарцы повели в счете. После подачи от Дениса Ткачука мяч в ворота гостей отправил Евгений Башкиров – 1:0.

“Локомотив” отыгрался на 82-й минуте. Алексей Миранчук нанес удар из-за пределов штрафной, мяч попал в ногу Тарасу Михалику и зашел в дальний угол – 1:1.

Спустя три минуты “Крылья” снова вышли вперед. У гостей мяч в свои ворота отправил Пейчинович – 2:1.

Однако сохранить победный счет команде Андрея Тихонова не удалось. На последних секундах компенсированного времени у “Локомотива” отличился Кверквелия – 2:2.

В дополнительном времени “Крылья” вырвали победу. Во втором дополнительном тайме у самарцев отличился Кленкин, который замкнул прострел из правого края штрафной – 3:2.

Финальный свисток зафиксировал победу “Крыльев”. Самарцы впервые за шесть лет обыграли “Локомотив” и вышли в 1/8 финала Кубка России, где 25-26 октября в Казани встретятся с “Рубином”.