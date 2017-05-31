3 июня на футбольном поле СК «Виктория» Промышленного района г.о. Самара состоялся большой спортивный праздник по случаю открытия областного турнира «Лето с футбольным мячом». Региональный проект реализуется в рамках федерального партпроекта «Детский спорт». В этом году турнир посвящен предстоящему Чемпионату Мира по футболу. Футболисты вышли на матчи в майках с логотипом Чемпионата.

- Сегодня в Самарской губернии большой спортивный праздник. Мы не случайно открываем «Лето с футбольным мячмо» в Промышленном районе Самары. Юные спортсмены района из года в год завоевывают призовые места на турнире. Поэтому Промышленный район заслужил этот праздник своей хорошей подготовкой и спортивными успехами. Областной турнир «Лето с футбольным мячом» проводится с 2009 года. Он собирает десятки тысяч мальчишек и девчонок. Замечу, не стоит скептически относиться к женскому футболу, девушки очень хорошо научились играть. Сегодня среди гостей турнира Валерия Усачева. Несмотря на свой юный возраст, она представляет Самару в сборной страны. Свои первые шаги в футболе Валерия делала именно на этом стадионе «Виктория». Известный футболист Александр Анюков – тоже воспитанник Промышленного района.

Считаю, один из главных результатов тернира «Лето с футбольным мячом» – праздник стал семейным. Семьями приходят болеть за юных спортсменов, семьями выходят на футбольную площадку. В футбол на нашем турнире играют все: папы, мамы и дети. Это значит, здоровый образ жизни в самарских семьях становится нормой и хорошей традицией. Лето в Самаре пройдет с футбольным мячом! С праздником! – поздравил с открытием турнира Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области, координатор регионального партийного проекта «Лето с футбольным мячом».

- В Промышленной районе 72 команды, которые принимают участие в турнире – самое большое количество в Самарской области. Вспоминаю, как девять лет назад мы начинали играть в футбол на земле, в пыли, в грязи во время дождя… Сегодня в Промышленном районе семь достойных спортивных площадок, где можно тренироваться и проводить областные соревнования. Конечно, для 40 тысяч проживающих в районе детей это немного, уверен, будут строиться еще. Вообще в Самарской области за последнее время появилось 250 новые многофункциональные спортивные площадки. И это не предел…, – выразил уверенность Виктор Воропаев, секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Промышленного района, депутат Самарской Губернской Думы.

В 2017 году соревнования «Лето с футбольным мячом» пройдут в 2 этапа – с июня по август:

1 этап: 3 июня по 16 июля – соревнования во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области;

II этап: 17 июля по 20 августа – групповые и зональные соревнования;

Финал турнира пройдет 26 августа. Зрителями спортивного праздника традиционно становятся около 2 000 участников, болельщиков, тренеров, родителей. В рамках финала кроме соревнований, для участников турнира организуется серия специальных мероприятий: мастер-классы с игроками ФК «Крылья Советов», дружеский матч между командами организаторов и игроков, выступления спортивных и творческих коллективов, культурно-развлекательная программа.

Все участники получают дипломы и майки с символикой проекта, победители соревнований – кубки, медали, грамоты и памятные призы.

Справка: с 2009 года на территории Самарской области реализуется региональный партийный проект «Лето с футбольным мячом». Изначально он проходил в Железнодорожном районе города Самара. Затем проект принял региональный масштаб, в рамках которого в Самарской области во всех муниципальных образованиях проходил турнир по футболу среди дворовых команд. Цель проекта – пропаганда здорового образа жизни среди детей и подростков, популяризация футбола в Самарской области, а также организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками.

Для координации действий по организации и проведению соревнований создан оргкомитет проекта. В него вошли представители министерства спорта Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, региональной общественной организации «Самарская областная федерация футбола», департамента физкультуры и спорта администрации г.о. Самара, департамента образования администрации г.о. Самара, регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Самарской области, профессионального футбольного клуба «Крылья Советов».

В 2011 году в турнире приняли участие около 7 000 мальчишек и девчонок, а, начиная с 2012 года, охват участников ежегодно составляет порядка 30 000 человек. В соревнованиях принимают участие мальчики и девочки в двух возрастных категориях (10-11 и 12-14 лет).