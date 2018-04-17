ЦДМ на Лубянке открыл фестиваль футбола для своих гостей2018-06-06 19:14
Фестиваль футбола «Будь в команде ЦДМ» в данный момент проходит в стенах Центрального детского магазина на Лубянке. Каждого посетителя ждут интерактивные шоу, праздничная программа и хорошее настроение.
Открытие мероприятия, приуроченного к Чемпионату мира по футболу и 61-му дню рождения главного российского детского магазина, состоялось 1 июня. Москвичи и гости столицы могли видеть парад игрушек, шоу барабанщиц, выступление чирлидеров и яркую световую программу, поиграть в интерактивные игры и кикер (настольный футбол). Завершение фестиваля запланировано только на 15 июля, поэтому у посетителей еще есть время окунуться в атмосферу спортивного праздника. Старший вице-президент «Галс-Девелопмент» рассказал, что во время ЧМ по футболу будут проводиться интерактивные представления и подготовлена праздничная программа. Об этом информирует РИАМО.
В главном атриуме ЦДМ на Лубянке организаторы фестиваля установили игровую инсталляцию «Кикер», также там расположилась тематическая зона, в которой можно фотографироваться. Пространство под куполом украшают феи-чирлидеры и инсталляции в форме футбольных мячей, а витрины магазина – занимающиеся различными видами спорта герои известных российских мультфильмов («Маша и медведь», «Лунтик», «Сказочный патруль» и другие).
В июне также действует особая рекламная акция. Если посетитель приобретет товар на сумму свыше 6 000 рублей, то он сможет принять в ней участие и выиграть главный приз – путешествие для всей семьи от «РЖД».
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