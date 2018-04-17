Будь в команде ЦДМ » в данный момент проходит в стенах Центрального детского магазина на Лубянке. Каждого посетителя ждут интерактивные шоу, праздничная программа и хорошее настроение. Фестиваль футбола «» в данный момент проходит в стенах Центрального детского магазина на Лубянке. Каждого посетителя ждут интерактивные шоу, праздничная программа и хорошее настроение.

Открытие мероприятия, приуроченного к Чемпионату мира по футболу и 61-му дню рождения главного российского детского магазина, состоялось 1 июня. Москвичи и гости столицы могли видеть парад игрушек, шоу барабанщиц, выступление чирлидеров и яркую световую программу, поиграть в интерактивные игры и кикер (настольный футбол). Завершение фестиваля запланировано только на 15 июля, поэтому у посетителей еще есть время окунуться в атмосферу спортивного праздника. Старший вице-президент «Галс-Девелопмент» рассказал, что во время ЧМ по футболу будут проводиться интерактивные представления и подготовлена праздничная программа. Об этом информирует РИАМО .