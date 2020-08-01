На территории предприятий Шинного бизнеса Группы «Татнефть» КАМА TYRES прошли съемки многосерийного проекта «Мастер» о спортивной команде «КАМАЗ-мастер», лучших автопилотах мира в классе спортивных грузовиков. Сюжет сериала вымышлен, однако имеет отсылки к реальным историям из жизни команды.

По сценарию руководство спортивной команды обращается к руководству Шинного бизнеса КАМА TYRES с просьбой разработать экспериментальные шины, которые своими характеристиками должны помочь улучшить спортивные результаты команды «КАМАЗ-мастер».

В рамках работы над лентой команда съемочной группы кинокомпании Art Pictures Vision и актеры посетили Нижнекамский завод грузовых шин, а также лабораторию Научно-технического центра «Кама». На месте были сняты некоторые технологические процессы, в том числе сам алгоритм создания шин.

Для съемок в фильме были выбраны грузовые цельнометаллокордные шины повышенной проходимости с регулируемым давлением KAMA PRO NU 404. Они предназначены для использования на любой оси полноприводных грузовых автомобилей, передвигающихся преимущественно по мягким грунтам и в условиях бездорожья в любое время года. Стоит отметить, что KAMA PRO NU 404 является первой ЦМК шиной российского производства с регулируемым давлением. Шина максимально адаптируется к условиям эксплуатации и типу дорожного покрытия за счет возможности изменения внутреннего давления.

KAMA PRO – линейка ЦМК шин нового поколения, которая включает, преимущественно, модели с посадочным диаметром 22,5 дюймов. Выпускается на производственных мощностях Шинного бизнеса KAMA TYRES. Продукция предназначена для комплектации транспортных средств, задействованных в региональных и магистральных перевозках. Шины KAMA PRO обладают повышенным на 20% ресурсом в сравнении с моделями предыдущего поколения КАМА. В ассортименте бренда представлены грузовые шины повышенной проходимости NU 404, а также NF 203 для установки на рулевую ось, NR 203 – на ведущую ось, NT 203 – для прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей.

О проекте «Мастер»:

Производство: компания Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер» и Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова.

Партнер: ПАО «Татнефть» (бренды КАМА TYRES, КАМА PRO, Viatti, ТАНЕКО).

Производство: Art Pictures Vision при поддержке спортивной команды «КАМАЗ-мастер».

Год производства: 2020.

Количество серий: 8.

Жанр: спортивная драма.

Генеральные продюсеры: Фёдор Бондарчук, Тимур Вайнштейн, Дмитрий Табарчук, Владимир Чагин.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 20 % всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/