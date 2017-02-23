Объединенный турнир – Открытый Кубок г. Тольятти по кистевой тяге гири и по армлифтингу состоялся 26 февраля в Тольятти, в спортзале ДК «ТоАЗ».

В общей сложности на силу кисти и силу хвата соревновались 30 атлетов из различных клубов Тольятти и Самары. Мастера кистевой тяги гири состязались в абсолютной категории с гирями 28 кг и 40 кг. В этом молодом виде спорта уже введена спортивная классификация, и в рамках турнира нескольким атлетам были вручены значки и удостоверения мастеров и кандидатов в мастера спорта. В частности, первым мастерский значок получил основатель этого вида спорта, президент РООСО «Спортивная организация кистевой тяги гири» Сергей Федоров. Именно эта организация совместно со спортивным клубом «Светогор», основанном при Центре физкультуры и спорта г. о. Тольятти, развивает новое направление в стране.

Соревнования гиревиков прошли на одном дыхании. В номинации гири весом 28 кг порадовал Александр Стемповский. Он установил выдающийся рекорд, выполнив за 10 минут 355 подъемов снаряда на дужку. Второе место занял Алексей Бикметов – 297 баллов, на третьем месте – Максим Кураев – 180 баллов. Фантастическая по своему накалу борьба развернулась в номинации гири 40 кг. Вначале Сергей Федоров значительно улучшил свой же рекорд, совершив 146 подъемов снаряда. Следующим на помост вышел Алексей Русскин. Он шел по графику Сергея, а на последней секунде отведенного времени превысил его результат – 147 баллов! Третье место занял Стемповский – 42 балла.

- Жаль, по состоянию здоровья не смогли участвовать несколько сильных спортсменов, состав участников получился неполный, но боевой, – сказал по окончании мероприятия Сергей Федоров. – Кистевая тяга гири уже культивируется в других регионах. Так, на День защитника Отечества турниры были проведены в Свердловской и Орловской областях. Мы же готовимся второй год подряд участвовать в чемпионате мира по армлифтингу в Санкт-Петербурге, где снова будет представлена кистевая тяга гири. – Я готовился пойти на рекорд, старался, в кровь стер себе ладони, – признался Александр Стемповский. – И, конечно, буду улучшать свой результат на чемпионате мира в номинации гири 32 кг.

Во втором сегменте соревнований силу своего хвата демонстрировали, как раз-таки, армлифтеры. Развитием этого, набирающего популярность в России, направления в городе занимаются СК «Альтер Эго» и Центр развития и поддержки силовых видов спорта, его генеральный директор Игорь Пузиков. Участники пробовали силы в пяти номинациях, совершая тягу от пола снарядов различной конфигурации и веса. Здесь доминировали известные мастера Олег Красильников и Дмитрий Сергейченков, который является призером чемпионата мира по армлифтингу, а среди девушек – Юлия Нестеренко и Дарья Черняк. Помощь в успешном проведении объединенных соревнований оказала сеть магазинов спортивного питания «Fit stuff».

АСМ «СПОРТИКО»