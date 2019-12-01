В Самаре при поддержке Правительства Самарской области на базе Центра Подготовки футболистов «Крыльев Советов» впервые в истории создана Академия футбола высшей категории. Этот статус присвоен центру Российским футбольным союзом.

«Крылья Советов» стали одним из первых клубов, имеющих такую Академию — наряду с «Зенитом», «Краснодаром», «Спартаком», и «Локомотивом». Появление Академии — серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области — теперь «Крылья Советов» будут включены во все программы развития детско-юношеского футбола. Команды Академии будут участвовать во всех элитных юношеских соревнованиях под эгидой РФС — U-17 и U-19. Важно, что в Академии «Крыльев Советов» будут работать тренеры с высшими тренерскими категориями — PRO, А и B-юношеская. В планах работы Академии — ежегодное обучение тренеров Самарской области на категории D,C и B — юношеская и увеличение тренерского штата высокого уровня. В Академии будут заниматься команды девяти возрастов — от 9 до 18 лет, пять из которых должны играть в Первенстве России. На сегодняшний день в Академии занимается 300 воспитанников.

В Академии будет действовать прозрачная система профессионального роста юных игроков — талантливые игроки будут попадать в команду КФК, затем в молодежный состав «Крыльев» и команду «Крылья Советов» — 2, которая будет выступать в ПФЛ. Пройдя ступени подготовки Академии, лучшие футболисты получат возможность попасть в основной состав «Крыльев Советов». В системе Академии особое внимание уделено развитию женского футбола. Уже создана футбольная женская команда при Академии. У девочек есть возможность получить футбольное образование и начать карьеру в профессиональном женском футболе. В следующем году женская команда «Крыльев Советов» будет выступать во втором российском дивизионе.

Два раза в год Академия будет проводить День открытых дверей — в январе и сентябре. Также всю информацию о работе Академии и наборе воспитанников можно будет узнать на новом сайте, который начнет свою работу в январе. Там будет появляться вся подробная информация о жизнедеятельности Академии.

«Безусловно, создание Академии футбола высшей категории в Самаре — это исторический момент, — отметил глава Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов. — Здорово, что «Крылья Советов» стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус. Мы делаем ставку на самарских воспитанников, и система работы Академии должна дать мощный импульс для воспитания юных футболистов. Академия станет главным центром детско-юношеского футбола Самарской области и будет развиваться во всех направлениях своей работы. Подчеркну, что у нас уже есть успехи в развитии молодежного футбола — в этом году команды Центра подготовки футболистов «Крыльев Советов» 2002 и 2006 г.р. стали Чемпионами МФС «Приволжье», а команды «КС-ЦПФ» — 2003 и 2005 г.р. — призёрами этих соревнований. Молодёжная команда «Крыльев Советов» — самая результативная команда первенства, ребята идут в нескольких очках от второго места. Мы продолжим двигаться в этом направлении — в ближайшее время ждем получения статуса Академии Академией футбола им. Ю.Коноплёва».