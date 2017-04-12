Счет в матче был открыт уже на 9 минуте, дальним ударом отличился Сергей Корниленко. Для белорусского нападающего этот гол стал седьмым в чемпионате. На 23 минуте отличился Георгий Зотов, как и наш капитан, дальним ударом из-за пределов штрафной. Этот гол для него стал первым за “Крылья Советов”.

На перерыв команды ушли при счете 0:2. Второй тайм активней начали хозяева поля, но забили опять самарцы. На 64 минуте Джанни Бруно вывел один на один Кристиана Паскуато, который уверенно пробил мимо голкипера “Анжи”, экс-самарца Давида Юрченко – 0:3. Но гол престижа хозяева поля все-таки забили. Уже на 89 минуте мачта после попадания мяча в руку Сергею Божину пенальти реализовал Арсен Хубулов – 1:3.

На замену впервые после травмы на 84 минуте вышел Сергей Ткачев. Оправился после болезни Иван Таранов, вышедший на замену на 90 минуте.

Эта победа стала для “Крыльев Советов” первой на чужом поле в этом сезоне.