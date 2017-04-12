"Крылья Советов" в Каспийске победили махачкалинский "Анжи" 3:12017-04-16 14:24
Счет в матче был открыт уже на 9 минуте, дальним ударом отличился Сергей Корниленко. Для белорусского нападающего этот гол стал седьмым в чемпионате. На 23 минуте отличился Георгий Зотов, как и наш капитан, дальним ударом из-за пределов штрафной. Этот гол для него стал первым за “Крылья Советов”.
На перерыв команды ушли при счете 0:2. Второй тайм активней начали хозяева поля, но забили опять самарцы. На 64 минуте Джанни Бруно вывел один на один Кристиана Паскуато, который уверенно пробил мимо голкипера “Анжи”, экс-самарца Давида Юрченко – 0:3. Но гол престижа хозяева поля все-таки забили. Уже на 89 минуте мачта после попадания мяча в руку Сергею Божину пенальти реализовал Арсен Хубулов – 1:3.
На замену впервые после травмы на 84 минуте вышел Сергей Ткачев. Оправился после болезни Иван Таранов, вышедший на замену на 90 минуте.
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