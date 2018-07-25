В Красноярском районе состоится II конно-спортивный фестиваль памяти М.И.Каштанова2018-08-16 21:16
18 августа, в субботу, в 9.30 на территории Красноярского района (п. Конезавод, координаты: 53.583848, 50.652100) состоится II конно-спортивный фестиваль памяти Михаила Ивановича Каштанова.
Организаторами мероприятия стали администрация муниципального района Красноярский и ООО Агрокомплекс «Конезавод «Самарский».
Начиная с 1970 года, за несколько лет в голой степи, упорным трудом и огромной любовью к людям и лошадям, Михаил Иванович Каштанов, при жизни ставший легендой, создал уникальное сельхозпредприятие – государственный племенной конный завод и прекрасный благоустроенный поселок. Сейчас в активе хозяйства – 6 тысяч гектаров пахотной земли, 270 лошадей, из них 120 породистых: русская рысистая, орловская рысистая, арабская чистокровная, русский тяжеловоз.
С каждым годом в Красноярском районе появляются новые конные заводы и клубы. «Ермак», «Прованс», «Авангард», «Золотая Грива», «Маргошина конюшня», и детско-юношеская школа «Серебряная Подкова» – кузница первоклассных спортсменов и тренеров высшего уровня. Эти названия также хорошо известны в конном мире далеко за пределами Самарской области.
Например, ежегодно 1-2 лошади из Конезавода становятся артистами РОСГОСЦИРКа. А в 2016 году две красавицы ганноверской породы конного завода «Ермак» прошли самый жесткий кастинг и сегодня несут почетную службу в конной Гвардии Президента РФ.
Программа фестиваля:
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