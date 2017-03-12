Получено разрешение на строительство объекта «Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для функционирования футбольного стадиона и других объектов игр Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, Самарская область».

Локальные очистные сооружения (ЛОС), спроектированные ГУП СО «Террниигражданпроект», предназначены для сбора поверхностных сточных вод с внутриплощадочных сетей водоотведения, разрабатываемых в рамках благоустройства территории, прилегающей к объектам, предусмотренным программой подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм.

Проектом предусматривается строительство комплекса ЛОС на 2 площадках: – площадка № 1 (ЛОС-1) – аккумулирующий резервуар вместимостью 10700 м3 в районе проектируемого разворотного трамвайного кольца со встроенной насосной станцией перекачки на очистные сооружения; – площадка № 2 (ЛОС-2) в районе ул. Дальняя к юго-западу от стадиона «Самара Арена» – аккумулирующий резервуар вместимостью 6800 м3 со встроенной насосной станцией и блоком очистки сточных вод со станцией УФ-обеззараживания.

Работы на объекте уже стартовали. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет около 10 месяцев.

14.03.2017