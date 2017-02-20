В Москве состоялся зимний чемпионат России по легкой атлетике в помещении. В столичном манеже ЦСКА выступали сильнейшие спортсмены страны. По итогам соревнований представители Самарской области выиграли четыре медали.

В беге на 60 метров с барьерами Анастасия Николаева финишировала со временем 8,15 секунды, завоевав золотую награду. Кроме того, Николаева выиграла общий зачет зимнего тура, в который помимо чемпионата входила серия других всероссийских соревнований по легкой атлетике.

В толкании ядра Анна Авдеева выиграла серебряную медаль, метнув снаряд на 17,21 метра.

Бронзу получили Валерия Храмова в беге на 400 метров (53,74 секунды) и Александр Юрченко в тройном прыжке (16,55 метра).

«Чемпионат страны всегда собирает сильнейших атлетов страны, конкуренция высочайшая. В каждом виде всегда острая борьба за награды. Поэтому четыре медали – достойный результат наших спортсменов», – отметил председатель самарской областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук.