Российская футбольная премьер- лига отметила прогресс в состоянии газона на домашнем стадионе самарских “Крыльев Советов” и екатеринбургского “Урала”, однако опасения остаются.

Напомним, что из-за плохого состояния газона “Крыльев Советов” вынуждены были перенести свой первый домашний матч после возобновления сезона.

“Крылья” приняли “Локомотив” в Уфе, а “Урал” провел домашний матч 1/4 финала Кубка страны с “Краснодаром” в Краснодаре. В субботу лига объявила, что команды проведут домашние матчи предстоящего тура дома – на стадионах “Труд” в Томске, “Металлург” в Самаре.

“Не все хорошо, просто динамика есть хорошая, – рассказал Прядкин логику решения. – Вы должны понимать, что комиссия по состоянию полей выезжала в эти города не первый раз. Обычно она выезжает для контроля один, максимум два раза, а тут к некоторым клубам пришлось наведываться трижды. Те меры, которые мы приняли по надзору и контролю, конечно, повлияли – и подогрев был включен на полную катушку, использовали агротехнический комплекс в полном объеме”.

На вопрос ТАСС, остаются ли опасения по газонам на этих стадионах, Прядкин ответил: “Опасения были изначально перед возобновлением сезона. Поэтому, например, мы с РФС настояли на том, чтобы кубковая игра не игралась в Екатеринбурге. Но сейчас отчеты, которые нам предоставил агроном, входящий в комиссию, показывают, что с полем все будет нормально”.