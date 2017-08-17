Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко. В сопровождении Министра транспорта РФ М.Ю.Соколова и Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина вице-премьер ознакомился с ходом подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Сразу по прибытию В.Л.Мутко осмотрел реконструируемый аэродромный комплекс международного аэропорта Курумоч. В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Далее В.Л.Мутко в сопровождении Губернатора Н.И.Меркушкина посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена». Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» Р.Х.Зиганшин, на объекте завершен монтаж купола, начались работы по благоустройству прилегающей территории, строительству транспортной инфраструктуры.

Во время поездки по городу В.Л.Мутко, Губернатор Н.И.Меркушкин и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» А.Л.Сорокин посетили парк им. Ю.А.Гагарина, где проходил финал областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Заместитель Председателя Правительства России посмотрел финальные матчи и расписался на майке и мяче с символикой ЧМ.

Также В.Л.Мутко посетил учебно-тренировочную базу ПФК «Крылья Советов». Сейчас здесь улучшают инфраструктуру: реконструируется футбольное поле, обновляется номерной фонд. Во время Чемпионата мира на этой территории будет базироваться одна из команд-участниц.

Затем В.Л.Мутко в сопровождении Н.И.Меркушкина осмотрел вторую очередь набережной от Чкаловского спуска до бассейна ЦСКА. Во время знакомства с одним из самых знаковых для областного центра мест В.Л.Мутко обратил внимание на футбольную площадку. Н.И.Меркушкин пояснил, что за последние пять лет таких площадок в Самарской области появилось около 400. «У вас региональная программа специальная принята? Мы готовы поддерживать такие программы по строительству спортивных площадок», – сказал вице-премьер.

Также В.Л.Мутко и Н.И.Меркушкин обсудили возможности использования водного транспорта во время ЧМ-2018.

Экскурсия по набережной завершилась посещением выставки, посвященной продвижению областного центра как города-организатора Чемпионата мира по футболу. В.Л.Мутко ознакомился с историей Самары со дня основания до современности, с основными достопримечательностями и достижениями региона как одного из ведущих промышленных, научных и образовательных центров России. Также была представлена информация о подготовке областного центра к ЧМ-2018 и наследии, которое останется после Чемпионата.

Вице-премьеру представили и туристический потенциал Самары. В целом В.Л.Мутко высоко оценил возможности города, обратив внимание на необходимость дифференцированного подхода к каждой категории болельщиков.

Так, по его мнению, необходимо на всех стыковых точках установить информационные стенды с волонтерами, которые смогут предложить болельщикам программу в соответствии с индивидуальными потребностями гостей Чемпионата мира.

В завершении визита Заместитель Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко и Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провели совещание по итогам осмотра основных объектов, возводимых к Чемпионату мира по футболу.

Во вступительном слове В.Л.Мутко отметил: «Самара для нас очень важный регион. Напомню, что здесь будут проходить ⅛ и ¼ финала. А это уже совсем другой уровень игр, другое количество гостей, более высокая ответственность.

Поэтому еще раз подчеркну, Самара имеет для нас исключительное значение».

«Мы сегодня побывали практически на всех объектах, готовящихся к чемпионату мира. Аэровокзальный комплекс у нас вопросов не вызвал. На остальных объектах после прошлого визита мы видим огромные изменения в Самаре, мы видим качество, с которым выполняются работы. Например, Московское шоссе сравнимо по размаху с Ленинградским проспектом в Москве. Очень многое уже сделано. И это меняет качество жизни горожан», — отметил заместитель Председателя Правительства РФ.

Особо Зампредправительства РФ остановился на вопросе строительства «Самара Арены»: «Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Мы уже почти определились, здесь будет рулонный газон, но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности, проектной документации».

«Я абсолютно уверен, что Самарская область справится с задачей и подготовится к Чемпионату мира на самом высоком уровне. Мы видим и потенциал региона, и энтузиазм жителей», — заявил В.Л.Мутко.

В свою очередь, Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин в приветственном слове поблагодарил В.Л.Мутко за визит такой представительной делегации в Самару, а также за то, что в ее состав включили Министра транспорта РФ М.Ю.Соколова, поскольку очень большой объем работ связан в регионе именно с транспортной инфраструктурой.

Глава региона заверил, что работы на всех основных объектах к Чемпионату мира — стадионе, тренировочных базах, дорогах – идут по графику.

На тренировочных площадках осталось работы на 5-10 дней на открытом воздухе, после чего строители переместятся под крышу, закончены тренировочные базы будут через полтора месяца.

Говоря о строительстве стадиона, Н.И.Меркушкин подчеркнул, что это объект конструктивно очень сложный. К тому же предстоит благоустроить огромную территорию. К примеру, только тротуарной плиткой здесь будет выложено 15 га. Весь необходимый материал уже складируется на территории — щебень, песок, тротуарная плитка. Конкурсы на выполнение работ проведены, найдены компании на субподряд.

Многое уже сделано и по трем дорогам, примыкающим к стадиону. К октябрю они будут в основном завершены. Трамвайная линия, по словам Губернатора, также не вызывает вопросов. В феврале ее планируют ввести в эксплуатацию. Что касается трех новых развязок, то работы на них также ведутся в графике. До 10 октября их строительство в основном будет завершено.

Также Н.И.Меркушкин рассказал, что в Самаре реализуется две программы по изменению внешнего облика мегаполиса – городская и областная. В последнюю включено 189 домов, планируемые вложения — 1,5-2 млрд. рублей. Работы будут завершены к маю следующего года. «Что касается замечаний комиссии ФИФА, сделанных в том году, по фасадам зданий, расположенных на основных гостевых маршрутах – здесь мы вопросы решили, – отметил Губернатор, – Облик города уже сильно изменился».

Кроме того, по словам главы региона, выделяются средства на то, чтобы зимой-весной провести массовое обучение английскому языку сотрудников ГУВД, городских коммунальных служб, а также работников сферы обслуживания

«Мы рассчитываем получить к Чемпионату мира то, на что рассчитывают жители города. Абсолютное большинство людей нас поддерживает, несмотря на трудности, возникающие, к примеру, из масштабного ремонта дорог. Работы ведутся сейчас очень активно. И чем больше каждый житель области будет вовлечен в этот процесс, тем успешнее пройдет Чемпионат мира», – отметил глава региона.

Фото: http://volga.news