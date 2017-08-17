Заместитель Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко: «Нет никаких сомнений, что стадион «Самара Арена» будет сдан в срок»2017-08-28 13:59
Самарскую область с рабочим визитом посетил Заместитель Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко. В сопровождении Министра транспорта РФ М.Ю.Соколова и Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина вице-премьер ознакомился с ходом подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Сразу по прибытию В.Л.Мутко осмотрел реконструируемый аэродромный комплекс международного аэропорта Курумоч. В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.
Далее В.Л.Мутко в сопровождении Губернатора Н.И.Меркушкина посетил строительную площадку стадиона «Самара Арена». Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика ООО «ПСО «Казань» Р.Х.Зиганшин, на объекте завершен монтаж купола, начались работы по благоустройству прилегающей территории, строительству транспортной инфраструктуры.
Во время поездки по городу В.Л.Мутко, Губернатор Н.И.Меркушкин и генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» А.Л.Сорокин посетили парк им. Ю.А.Гагарина, где проходил финал областного турнира среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Заместитель Председателя Правительства России посмотрел финальные матчи и расписался на майке и мяче с символикой ЧМ.
Затем В.Л.Мутко в сопровождении Н.И.Меркушкина осмотрел вторую очередь набережной от Чкаловского спуска до бассейна ЦСКА. Во время знакомства с одним из самых знаковых для областного центра мест В.Л.Мутко обратил внимание на футбольную площадку. Н.И.Меркушкин пояснил, что за последние пять лет таких площадок в Самарской области появилось около 400. «У вас региональная программа специальная принята? Мы готовы поддерживать такие программы по строительству спортивных площадок», – сказал вице-премьер.
Экскурсия по набережной завершилась посещением выставки, посвященной продвижению областного центра как города-организатора Чемпионата мира по футболу. В.Л.Мутко ознакомился с историей Самары со дня основания до современности, с основными достопримечательностями и достижениями региона как одного из ведущих промышленных, научных и образовательных центров России. Также была представлена информация о подготовке областного центра к ЧМ-2018 и наследии, которое останется после Чемпионата.
Вице-премьеру представили и туристический потенциал Самары. В целом В.Л.Мутко высоко оценил возможности города, обратив внимание на необходимость дифференцированного подхода к каждой категории болельщиков.
В завершении визита Заместитель Председателя Правительства РФ В.Л.Мутко и Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провели совещание по итогам осмотра основных объектов, возводимых к Чемпионату мира по футболу.
Особо Зампредправительства РФ остановился на вопросе строительства «Самара Арены»: «Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Мы уже почти определились, здесь будет рулонный газон, но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности, проектной документации».
Глава региона заверил, что работы на всех основных объектах к Чемпионату мира — стадионе, тренировочных базах, дорогах – идут по графику.
Говоря о строительстве стадиона, Н.И.Меркушкин подчеркнул, что это объект конструктивно очень сложный. К тому же предстоит благоустроить огромную территорию. К примеру, только тротуарной плиткой здесь будет выложено 15 га. Весь необходимый материал уже складируется на территории — щебень, песок, тротуарная плитка. Конкурсы на выполнение работ проведены, найдены компании на субподряд.
Многое уже сделано и по трем дорогам, примыкающим к стадиону. К октябрю они будут в основном завершены. Трамвайная линия, по словам Губернатора, также не вызывает вопросов. В феврале ее планируют ввести в эксплуатацию. Что касается трех новых развязок, то работы на них также ведутся в графике. До 10 октября их строительство в основном будет завершено.
Также Н.И.Меркушкин рассказал, что в Самаре реализуется две программы по изменению внешнего облика мегаполиса – городская и областная. В последнюю включено 189 домов, планируемые вложения — 1,5-2 млрд. рублей. Работы будут завершены к маю следующего года. «Что касается замечаний комиссии ФИФА, сделанных в том году, по фасадам зданий, расположенных на основных гостевых маршрутах – здесь мы вопросы решили, – отметил Губернатор, – Облик города уже сильно изменился».
Кроме того, по словам главы региона, выделяются средства на то, чтобы зимой-весной провести массовое обучение английскому языку сотрудников ГУВД, городских коммунальных служб, а также работников сферы обслуживания
Фото: http://volga.news
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