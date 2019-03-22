В настоящее время начато бетонирование фундаментной плиты Дворца спорта на ул. Молодогвардейской, 222. В три захода выполнена укладка более чем 2100 куб. метров бетона, в том числе в качестве основания под конструкции главной ледовой арены.

Новый спортивный объект возводится на месте морально и физически устаревшего Дворца спорта ЦСК ВВС. Демонтажные работы были осуществлены в 2017 году. Площадь нового Дворца будет свыше 28 тысяч квадратных метров, что в 2 раза превышает прежнюю. Количество зрительских мест – 5000.

Помимо главной арены, здесь предстоит разместить специальные ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический зал и универсальный спортзал. Проект также предусматривает 4 конференц-зала общей вместимостью 800 мест.

Проектирование и реконструкция Дворца осуществляется в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 683.

Государственным заказчиком является государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства». Генподрядчик на выполнение работ первого этапа – АО «Волгатрансстрой-9».

Как рассказал генеральный директор АО «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко, в соответствии с государственным контрактом до 4 квартала этого года компания должна завершить монолитное основание и возвести стены для установки перекрытий. «Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, отставаний практически нет, несмотря на то, что зима была сложная», – отметил он.

Руководитель строительства Андрей Арсланбеков (АО «Волгатрансстрой 9») подчеркнул, что сейчас работы на самом важном этапе – основание здания, цокольная часть, бетонные работы. Несмотря на снежную зиму, работы выполняются в соответствии с планом, с площадки вывезли до 3000 кубов снега. Ведется армирование и монтаж опалубных конструкций стен.

«На сегодняшний день завершаются работы по монолитному основанию ниже нуля и уже приступили к первым закладкам стен. Соответственно, по графику в апреле здесь уже должен быть высотный кран, который позволит увеличить производительность на площадке и выполнить работу в те сроки, которые были утверждены госконтрактом. Под госконтракт финансирование обеспечено, освоено примерно 1/3 выделенных денежных средств», – пояснил Андрей Костенко.

«Уже влито более 2000 кубических метров бетона, в ближайшие дни предстоит залить еще порядка 800 кубических метров следующей плиты. Работают более 150 человек, в двусменном режиме, это связано со спецификой расположения площадки – в центре города, и ночные работы нежелательны, – рассказал гендиректор АО «Волгатрансстрой 9» Андрей Костенко. – Что радует, жители относятся с огромным пониманием, и на сегодняшний день по шумным работам – забивке свай – каких-то серьезных жалоб не поступало. Работы ведутся до 23-24 часов, в основном, все шумные работы завершаем до 18 часов, а во вторую смену готовим задел на следующий день. Поскольку объект на месте бывшего оврага, который был засыпан в 60-е годы, когда строился предыдущий ледовый дворец, грунты здесь в соответствии с проектом требуют усиления сваями. Общее количество свай – порядка 2500, уже забито больше 80%».

На 2019 год в рамках действующего контракта запланировано завершение работ нулевого цикла, возведение монолитных конструкций надземной части здания, завершение работ по внутриплощадочным инженерным сетям. В рамках планируемого к заключению контракта в текущем году предстоит осуществить монтаж несущих металлических конструкций, устройство кровли.

Напомним, в 2018 году Глава региона Дмитрий Азаров обращался к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в строительстве нового Дворца спорта. Руководитель области отмечал: «Мы попросили включить объект в адресную инвестиционную программу и рассмотреть возможность софинансирования строительства из федерального бюджета».

Минспорт РФ подтвердил готовность государственного софинансирования строительства Дворца спорта в Самаре.

Получено положительное заключение региональной экспертизы на техническую часть документации (согласно постановлению Правительства РФ №1252 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в данном случае для выделения федеральных средств требуется прохождение экспертизы не на федеральном, а на региональном уровне). Заключение экспертизы на сметную документацию должно быть готово до 1 апреля. Работа ведется в рамках действующих нормативно-правовых актов.