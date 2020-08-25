Фехтовальщики и пятиборцы самарской спортивной школы СШОР №5 получили новый инвентарь. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Спортивная школа СШОР №5 – один из центров по подготовке фехтовальщиков и пятиборцев. Среди ее воспитанников – призеры чемпионатов России, Европы и мира, участники Олимпийских игр. В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» спортшкола приобрела новый инвентарь для своих спортсменов, в том числе костюмы, маски, клинки, обувь, перчатки для фехтования. «Экипировка и инвентарь мирового уровня, от ведущих производителей. Я все посмотрел – такое используют на чемпионатах мирах и Олимпийских играх. У нас сейчас проблем нет, но это все нужно регулярно обновлять. И очень важно, что все закупается. Мы видим поддержку, которую нам оказывают», – отметил Павел Сухов, чемпион Европы, призер чемпионатов мира, участник Олимпийских игр.

«Закупили хорошие клинки для рапиры – они всегда нужны. Без этого невозможно тренироваться и выступать на соревнованиях. Маски, обувь, костюмы – все на высшем уровне», – рассказал победитель первенств мира и Европы по фехтованию на рапирах Кирилл Бородачев.

СШОР №5 для отделения современного пятиборья (этот вид спорта включает конкур) приобрела двух спортивных коней буденовской породы из известного Великокняжеского конного завода Ростовской области. «Эта порода отличается выносливостью и высокой обучаемостью – как раз то, что нужно для конкура. Их зовут Хром и Хюрем. Им 6 и 7 лет, для спортивных коней это начало карьеры. Самое то, что нужно. Отмечу, что новые инвентарь и экипировка будут использоваться не только нашими ведущими спортсменами, но и молодыми спортсменами, подрастающим поколением, ближайшим резервом», – прокомментировал директор СШОР №5 Павел Ильин.

«Такого уровня коней у нас раньше не было. Новые кони могут преодолевать олимпийский маршрут, то есть прыгать через препятствия высотой 1,2 метра. Теперь я могу полноценно готовиться к Олимпиаде. Спасибо минспорту и Правительству региона, нашей спортшколе за то, что в последние годы у нас идут качественные изменения по условиям подготовки», – поблагодарил чемпион мира и Европы по современному пятиборью, кандидат на участие в Олимпийских играх Александр Лифанов.

В задачи федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» входит развитие спортивной инфраструктуры, создание условий для подготовки спортивного резерва сборных команд России. Исполнение мероприятий нацпроекта «Демография» в регионе находится на контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Поддержка спорта – один из важных элементов стратегии лидерства.

«Федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» – это реальные шаги по развитию и поддержке спорта. В том числе закупка нового инвентаря и экипировки для наших спортивных школ. Недавно их получили фигуристы, батутисты, регбисты, футболисты. Теперь – фехтовальщики и пятиборцы. Ребята довольны – это самое главное!» – отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.