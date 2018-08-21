В Самарской области будет построено двадцать новых спортивных площадок2018-08-23 10:28
В Самаре, Тольятти, Сызрани, Октябрьске и девяти муниципальных районах региона до конца года будет построено 20 спортивных площадок. Выполнение работ проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014 – 2020 годы».
Проведены все необходимые конкурсные процедуры на определение подрядчика строительства спортивных площадок. Стоимость договора – 117,8 млн. рублей.
Источник финансирования – средства бюджета министерства спорта Самарской области. Площадки предусмотрены двух типов: размером 20 на 40 метров и 28 на 56 метров (с хоккейными стеклопластиковыми бортами). Покрытие – искусственный газон Condor Grass (Голландия). Будет установлено освещение, ограждение, спортивное оборудование. Объекты приспособлены для круглогодичной эксплуатации.
Площадки появятся в Самаре (4 объекта), Тольятти (3 объекта), Сызрани (2 объекта), Октябрьске (1 объект), Безенчукском (2 объекта), Сызранском, Волжском, Клявлинском, Шигонском, Камышлинском, Исаклинском, Приволжском, Большечерниговском районах
«Подобные спортивные площадки пользуются огромной популярностью – они универсальны, экономичны в содержании, доступны для населения. У нас более 200 заявок от городов и районов Самарской области на их строительство, по мере финансовых возможностей каждый год возводим новые. Благодаря поддержке главы региона Дмитрия Игоревича Азарова в этом году нам добавили средства на эти цели. В результате в этом году сможем ввести в строй сразу 20 новых таких объектов. Хочу обратить внимание, что учреждения, которые подавали заявки на строительство таких площадок, в дальнейшем берут на себя обязательства по их содержанию и эксплуатацию. И эти обязательства они должны будут своевременно исполнять», – отметил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
Перечень спортивных площадок:
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