В Сочи проходит первенство России по фехтованию. В нем принимают участие около 400 лучших молодых спортсменов не старше 21 года. В турнире шпажисток серебряным призером стала самарская фехтовальщица Ирина Охотникова.

В соревнованиях среди шпажисток выступали 93 спортсменки. Ирина Охотникова успешно преодолела групповой этап, а в стадии плей-офф она одолела Алину Богодухову (Саратов), Полину Андрееву (Москва), Кристину Ясинскую (Московская область), Марию Крутелеву (Московская область) и Марину Кесаеву (Республика Северная Осетия-Алания).

В финале самарской шпажистке предстояло сразиться с Айзанат Муртазаевой из Москвы.

В решающем поединке Охотникова уступила (8:15) и стала серебряным призером первенства России. Видео финального матча: https://www.youtube.com/watch?v=7z3vyUHQMHI

В командном первенстве шпажисток Самарская область (Любовь Крючкова, Ирина Охотникова, Полина Попова, Екатерина Тарасова) стала четвертой.

Среди юношей в личном зачете лучший результат среди самарских шпажистов показал Александр Гладков, ставший 10-м. В командном зачете Самарская область заняла 4-ое место.