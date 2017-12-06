Туман неопределенности, связанный с возможным неучастием российской сборной в Олимпийских играх, внезапно сгустился после внеплановой активности КХЛ.

Дмитрий Чернышенко реактивно отреагировал на позицию государства по участию наших спортсменов под нейтральным флагом/без национального гимна, и выступил от лица вверенной ему государством организации. Не вдаваясь в подробности, уважаемый конструктор «Лучшей Олимпиады в Истории» обозначил планы КХЛ не отпускать игроков в Пхенчхан в том случае, если в отношении российской делегации будут приняты санкции.

Оно, конечно, хорошо, когда флер таинственности пронзает какую-либо историю – можно было бы предположить, что таким образом, вот этими недомолвками, и производится реальное давление на МОК и ИИХФ, ведь процедурно запретить игрокам участвовать в Олимпиаде КХЛ не может.

Дело в том, что репутация Чернышенко если не уничтожена, то серьезно потрепана. Оба его проекта – КХЛ и «Национальный спортивный телеканал» – какие бы цифры они ни пытались нам впарить как историю успеха, демонстрируют стремительную деградацию даже по сравнению с несовершенными ранее существовавшими системами (а Чернышенко звали как раз усовершенствовать). Для «Матч ТВ» это уже закончилось формальной сменой руководства. Для КХЛ чуть более скромная команда менеджеров придумала антикризисный сценарий: старт-апом и частным бизнесом КХЛ никак не назовешь, потому была придумана стратегия, рейтинг и прочие инструменты секвестра, которые, правда, не работают вообще. Глядя на перформанс вернувшегося в EBEL «Медвешчака» и результаты «Кузни» в ВХЛ, складывается ощущение, что это их исключение – это результат, подогнанный под условия.

Собственно говоря, с рейтингом КХЛ уже успела дать заднюю, пусть и не устами Чернышенко – говорят, что рейтинг-то они составят, но принимать решение будет совет директоров КХЛ, в результате чего я ясно вижу картину, как мудрый Юрис Савицкис принимает решение по исключению клуба, непутевым руководителем которого является Юрис Савицкис. Легитимной власти КХЛ нужна была какая-то тема для обозначения собственной важности – ну или, если хотите, для хоть какого-то упоминания в иностранной прессе. Потому и пошел Дмитрий Чернышенко в атаку, подстегиваемый позицией своего босса, Геннадия Тимченко, аки Даниил Квят, под гнетом кровавого Доктора Марко бросающийся в позднем торможении поперек Феттелю и Ферстаппену в первом повороте трассы.

И ведь результат у них совершенно одинаковый!

С высочайшей долей вероятности можно говорить о том, что реальных варианта у КХЛ два: все как есть сейчас (в календаре – пауза, игроки – в Корее), либо комический (в календаре – пауза, российские игроки – по клубам, освещение Лигой февральских турниров на уровне регулярного чемпионата).

Оговорка про российских игроков сделана мною не случайна. Действительно, реальных инструментов «запрета» на участие игроков с контрактами КХЛ в Олимпиаде у лиги нет – он не прописан ни в регламенте КХЛ, ни в уставе профсоюза, нигде! Обратите внимание: если для перезаключения контракта с игроком в КХЛ обязательно необходимо расторгать с ним действующий контракт, неважно – повышают ему зарплату или снижают, то Ивану Налимову в 2016 году для участия в тренировочном матче хватило присланного клубом в лигу пост-фактум разрешения. В НХЛ все иначе – еще на фоне первых комментариев Овечкина о том, что тот поедет на Олимпиаду любой ценой, ситуацию с невозможностью приезда Александра подробно описал Роман Ротенберг, который не стал никого вводить в заблуждение или давать трусливых обещаний в стиле Третьяка, который еще месяца четыре после того, как Бэттмэн сказал твердое «Нет!» игрокам НХЛ на Олимпиаде, все повторял что «еще может что-то поменяется». НХЛ не подчиняется ИИХФ. Точка.

КХЛ же инкрустирована в систему хоккея ИИХФ, где национальные федерации вызывают игроков для участия в матчах сборных. Окей, я осознаю, что в случае отказа от участия нашей команды в турнире, российских игроков никто никуда вызывать не будет, но шведам-то до нашего решения дела нет, вызовут и Умарка, и Анелева. Что дальше? За время обсуждения инициативы Чернышенко столкнулся где-то в прессе с мнением, что совокупный штраф за то, что клубы КХЛ не отпустят легионеров в иностранные сборные, составляет около полумиллиона долларов, и для владельцев КХЛ такая сумма в интересах престижа страны представляется смешной.

Так рассуждать может только человек, который никогда в жизни не будет иметь полмиллиона долларов. Схема, при которой эти самые «владельцы» перечисляют средства «Локомотиву» за штрафы Кронвалля и Козуна, «Ак Барсу» за Азеведо и Секача – абсолютная фантастика. Больше того, даже если кто-то это пообещает клубам – по части сказок главный в КХЛ нынче господин Кобылянский – то едва ли кто радостно согласиться на такие меры. Это во-первых. Во-вторых, совершенно не учитывается фактор репутации: не отпустившая игроков на Олимпиаду НХЛ договаривалась, что называется, на берегу – всем заранее известен календарь, известны правила игры. Да, игроки ворчат, но их «обманули», а не «одурачили». Не секрет, что многие иностранные игроки выбрали КХЛ в этом сезоне именно в контексте того, что из этой лиги можно поехать на вожделенную Олимпиаду – очередное изменение правил по ходу турнира, небывалое по своей мощи, не только покажет проклятым капиталистам «Кузькину мать», но и уничтожит репутацию всей КХЛ и клубов в частности. Так, конечно, Чернышенко навсегда войдет в историю, но едва ли он этому будет рад.

Как это будет выглядеть на самом деле? Вероятнее всего, иностранцы будут решать свои вопросы в индивидуальном порядке с руководителями клубов, отпрашиваясь на месяц из команды или просто расторгая контракты под некие гарантии того, что они улетят, но пообещают вернуться (такая схема выгодна канадским и американским игрокам, которые смогут после февраля подписаться до конца сезона в АХЛ). Впрочем, это допущение на уровне тех 500 тысяч долларов штрафа. Гораздо больше фактов говорит о том, что сами легионеры в подобное развитие событий не верят – их комментарии в массе своей расслабленные. Примерно о том же говорит и Боб Маккензи – у ИИХФ достаточно ресурсов, чтобы надавить на КХЛ ради допуска игроков на турнир. Что, КХЛ срочно выйдет из под крыла ФХР? Во-первых, надо отчетливо понимать, что быстро такие вещи не делаются, есть процедурные нормы, которые не два дня занимают. Во-вторых – вы серьезно думаете, что кто-то будет этим заниматься? Ради чего? Из той же серии остается только предложить КХЛ срочно изменить регламент и вернуть на свитеры «кириллицу», чтобы иностранными скаутам было трудно вычислять своих игроков.

Впрочем, и не только в этом проблема. Что делать с тем самым февралем, который полностью освободили от игр? Пошли разговоры о том, что КХЛ просто не будет прерывать чемпионат в феврале – то ли перенося игры с других месяцев (это при том, что половину регулярки уже сыграли), то ли делая допэмиссию матчей с доведением их числа до 60 для каждой команды. И вот здесь кроется еще один секрет, о котором Чернышенко то ли не задумывался, то ли знает и молчит. Нет, я не про сборы в ОАЭ, которые клубам придется отменить – у опытных менеджеров даже такие отмены застрахованы. Вся проблема в том, что речь действительно идет о 8 дополнительных матчах для каждой команды, которые играть просто негде!

Во многих городах хоккейные арены клубов КХЛ не ограничиваются только лишь набором из матчей КХЛ-МХЛ да тренировок. Самые современные арены, чаще всего, также принимают выставки, концерты, и другие мероприятия, в которых вся хоккейная инфраструктура демонтируется. Нетрудно пробежаться по сайтам именно арен чтобы выяснить: в Риге и Хельсинки в феврале 2018 все занято. Буквально несколько свободных дней в феврале в Ледовом в Питере. В Парке Легенд забита всего одна неделя, но там две команды играют, я напомню. Занято в Братиславе, Шанхае. А где-то просто ремонт запланирован на февраль. Где-то вроде смотришь – по несколько дней всего вроде забито. Но когда вспоминаешь, что нужно каждой команде по восемь матчей накинуть, а расстояния огромные, а «Слован» регулярными рейсами летает… И если кто-то считает, что КХЛ будет переносить концерты Depeche Mode в Москве или хотя бы Ани Лорак в Питере, то он, вероятно, КХЛ только первые недели смотрит, и совсем не помнит всего того, что с нами тут приключилось ранее – тут минское «Динамо» в плей-офф играло в Бобруйске, ведь в Минске – чемпионат по фигурному катанию. В общем, это как с игроками – не надо считать игроков и клубы «подневольными».

Ситуация действительно дурацкая, бредовая. Но можно ли было ее избежать? Все произошедшее является всего лишь очередным свидетельством управленческого стиля Чернышенко, который заключается в, собственно, какой-то стратегии отсутствия.

Вернее, стоит определиться в формулировках. Есть стратегия развития бренда «Дмитрий Чернышенко». Успешный менеджер, умница-руководитель, блестящее образование, колоссальный опыт. На этот образ влияют разные элементы его системы – скажем, вот он козыряет 5 миллиардами рублей оргкомитета ОИ-2014. Юмор даже не в том, как Олимпиаду спонсировали частные компании вроде ВТБ и Росгосстраха. Просто эта формулировка максимально пускает пыль в глаза – «Оргкомитет заработал», исключающая все иные стороны Олимпиады, которые едва ли позволят безапелляционно называть ее самой успешной в истории.

Примерно также они поступают с «Матч-ТВ», где успех иногда искать приходиться с лупой, зато любой пустяк сразу превращается в грандиозную победу. Команда работает над брендом «Дмитрий Чернышенко». Уж насколько противоречивым руководителем КХЛ был Медведев, но при нем мы в первую очередь слышали все-таки про дела лиги, а не ее президента. Лига договорилась с НХЛ о матчах, лига запустила телеканал, лига поможет «Спартаку» с деньгами… Просто сравните с тем, что происходит сейчас, чтобы понять – в сущности происходит манипуляция ресурсами организации ради PR конкретной фигуры. Может, его в Преемники готовят?

И ведь можно было всего этого избежать, всей этой безобразной ситуации. Перерыв на ОИ действительно слишком большой, но ведь в СССР не прерывали чемпионат из-за матчей ЦСКА против канадцев – просто ЦСКА успевал сыграть гораздо больше матчей до начала декабря, а дальше садился на сборы, которые по своей продолжительности Знарку и не снились. Здесь же тоже ясно, из каких команд у нас основные кандидаты – даже если брать широкий их круг, это всего лишь 6 клубов, и почему остальные 21 их должны месяц ждать, включая «национальные» Ригу, Астану и Минск, чьи сборные в ОИ не участвуют, понять не может никто. Или зайти с другой стороны – понятно, что у Тимченко могут быть определенные критерии и требования к КХЛ, но задача Чернышенко не сводится к исполнению всего по первому требованию – он должен отстаивать интересы вверенного ему предприятия. Обязан! Глупо ставить Тимченко, Ротенберга и Чернышенко в один ряд – не надо торчать в телеге у Незыгаря, чтобы отличать даже не кланы, а статусы: Чернышенко – менеджер, и он никогда не перешагнет в другой класс, каким бы покладистым и заискивающим ни был. Работа в КХЛ – его шанс доказать, чего он стоит, и с этим как раз большие проблемы: ну, неужели когда календарь ваяли, даже мысли не допускали, что с Олимпиадой-2018 будут проблемы в контексте доклада Макларена? Это было настолько очевидно, что даже если это признать конспирологической теорией, такие серьезные ребята, как сочинский коллектив КХЛ, должны были это хоть как-то предусмотреть, как, например, сделала НХЛ, у которой было два варианта календаря.