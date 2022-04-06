Спорт

В Самаре завершился Чемпионат России по спортивной борьбе панкратион 2022-04-11 08:01



Спортсмены Самарской области в завоевали 5 золотых, 3 серебряных и 13 бронзовых медалей В итоге наши земляки завоевали 2 общекомандное место. Самарский спортсмен, мастер спорта международного класса, чемпион России, Европы и мира Шамиль Абасова коллегиальным решением получил сертификат на денежный приз от президента Федерации спортивной борьбы Самарской области Александра Живайкина за лучшую технику соревнований! Представитель Федерации спортивной борьбы России, Федерации панкратиона России Константин Климов отметил высокий уровень организации соревнований и подготовку спортсменов. Уже во второй раз в этом году после Первенства России по греко-римской борьбе «Новая высота» Самарская область приняла соревнования Всероссийского уровня.

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