В Польше завершился чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Сборная России, в составе которой выступала самарская спортсменка Наталья Перминова, впервые в своей истории завоевала серебряные медали турнира.

В финальной части чемпионата Европы по бадминтону среди смешанных команд (мужчины и женщины выступают совместно) принимали участие 12 команд. В состав сборной России была включена самарская бадминтонистка Наталья Перминова («Центр спортивной подготовки Самарской области»).

Российская команда на групповом этапе переиграла поляков и испанцев, а в четвертьфинале одолела сборную Франции. В полуфинале были обыграны англичане. В решающем матче турнира российские спортсмены уступили сборной Дании. Завоевав серебро, команда России впервые в своей истории стала вице – чемпионом Европы.