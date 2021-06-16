Депутат Государственной Думы РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в церемонии открытия молодежного уличного фестиваля «Питер – город молодых» в Невском районе Санкт-Петербурга.

Праздник состоялся на площадке подростково-молодежного клуба «Молодежный центр» по инициативе Администрации Невского района Санкт-Петербурга и Подростково-молодежного центра «Невский». Молодым людям Невского района предлагалось принять участие в командном квесте, который включал в себя спортивные конкурсы и интеллектуальные викторины. Состязались семь команд. В забавных увлекательных соревнованиях ребята участвовали с удовольствием. Победители получили памятные призы, затем всех ждал концерт артистов петербургской эстрады и, конечно, танцы.

Приветствуя участников мероприятия, Михаил Романов подчеркнул, что петербургскую молодежь отличает активная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, независимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

- Юность – время свершений и открытий, полета, мечты и поиска, светлых надежд. У молодости много прекрасных свойств – красота, сила, энергия, воля к победе. Эти качества особенно необходимы в начале жизненного пути, когда перед человеком открыты тысячи дорог. В молодые годы мы выбираем будущую профессию, создаем семьи, закладываем основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому вам очень важно именно сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей! Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодежи Санки-Петербурга, подающими большие надежды в учебе, спорте, искусстве. Достойны уважения пытливость и трудолюбие молодых людей, их внимание к людям и окружающему миру. Именно эта молодёжь завтра возьмет на себя ответственность за наш город, нашу страну, их дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения. Многие молодые люди уже сейчас отдают свои силы служению обществу – я имею в виду волонтеров, которые без страха и упрека оказывают помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Большое спасибо им! – сказал Михаил Романов.

Парламентарий также подчеркнул, что одна из основных задач власти – помочь молодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в становлении личности и в создании семьи.

- Государство активно поддерживает молодежь – действуют специальные ипотечные программы для молодых семей, осуществляется содействие занятости молодых специалистов, предоставляются возможности получения дополнительного образования, развивается молодежное предпринимательство, работают школы будущих лидеров России. Идеи и труд молодежи во все времена были и останутся движущей силой развития любого общества. «Молодым везде у нас дорога!». Я искренне надеюсь, что присущие современным молодым людям чувство социальной справедливости, азартная предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, который пойдет на пользу всей России. Но нельзя забывать и о том, что для воплощения смелых идей в жизнь необходимо сначала получить качественное образование, а потом на практике доказать свою конкурентоспособность. Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего поколения, его опыт и мудрость. Мы верим в то, что из сегодняшних школьников, студентов и молодых специалистов завтра вырастут высококлассные профессионалы, на которых будет держаться российская экономика, наука, образование, культура! Мы гордимся вами, верим в вас и знаем: вы не подведете! Уже завтра историю нашего города, нашей страны будете писать именно вы! – сказал Михаил Романов.

Парламентарий пожелал участникам праздника здоровья, благополучия и обязательно – найти свое место в жизни.

- Пусть ваша жизнь будет яркой и разнообразной, пусть в ней найдется время для всего – учебы и карьеры, отдыха и общественной работы, любви и дружбы. Дорогие друзья! Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и новые победы!