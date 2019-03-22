Спорт

Пловцы Самарской области на чемпионате России завоевали 4 медали 2019-04-18 08:41



В Москве прошел чемпионат России по плаванию. В главном национальном старте сезона приняли участие 647 сильнейших пловцов страны. По итогам соревнований спортсмены Самарской области завоевали 4 медали. Александр Кудашев выиграл золото на дистанции 200 метров баттерфляем (результат – 1 минута 56,71 секунды).

Ирина Кривоногова заняла первое место на 400 метрах комплексом (4 минуты 46,66 секунды). Софья Чичайкина стала серебряным призером на дистанции 200 метров баттерфляем (2 минуты 13,96 секунды). В женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем команда Самарской области (Ирина Кривоногова, Олеся Чернятина, Софья Чичайкина, Анастасия Гуженкова) финишировала второй (8 минут 8,25 секунды). В общекомандном зачете Самарская область вошла в ТОП-10, заняв 6 место.

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