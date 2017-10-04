Напомним, что работы по нанесение специального защитного слоя на металлоконструкции и сварные швы стартовали 7 июля 2017 года. Площадь покраски составляет 150 тыс. кв. м.

По информации подрядчика – ПСО «Казань» – существует риск разлета краски на площади от 1 км до 3 км (при сильных порывах ветра).

Рекомендуем жителям прилегающих территорий соблюдать меры предосторожности – избегать длительного нахождения в зоне покраски, не оставлять машины вблизи от места проведения работ или использовать укрывной материал для защиты транспорта и другого имущества.