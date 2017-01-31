12 февраля в спортивном центре «Грация» (Самара, ул. Физкультурная, д.116) пройдет первенство Самарской области среди юношей и девушек (14-17 лет) по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов.

В первенстве выступят сильнейшие спортсмены Самарской области из различных городов и районов региона. Результаты соревнований будут учитываться при формировании сборной Самарской области юношей и девушек 14-17 лет для участия в первенстве Приволжского федерального округа.

Программа

09.00-10.30 – взвешивание участников, мандатная комиссия

11.00-11.45 – торжественное открытие соревнований

11.00-15.00 – проведение квалификационных соревнований

15.20-17.00 – финальные бои

17.00-18.00 – торжественный парад закрытия, награждение победителей и призеров