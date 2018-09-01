В “КС” перешел Агустина Рохель. Уругвайский защитник подписал четырехлетний контракт с самарцами. За “Крылья” Агустину предстоит играть в Чемпионате России ( http://soccer365.ru/competitions/13/ )под 18 номером.

Рохель — воспитанник столичного клуба “Насьональ”. Провел 14 игр за молодежную сборную Уругвая и забил один гол. В прошлом году Рохель в составе молодёжной сборной Уругвая выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в Эквадоре. Также в составе молодежной сборной Агустин принял участие в чемпионате мира в Южной Корее. В матче за 3-е место Уругвай уступил сверстникам из Италии по пенальти.

В интервью www.KC-CAMAPA.ru угурвайский защитник, рассказал об интересе к нему итальянского “Милана”, почему в Самару приехал вместе с папой и как проходят его первые тренировки на русском языке.

В Уругвае две большие команды: “Пеньяроль” и “Насьональ”. Вся моя семья болеет за “Насьональ”, именно поэтому меня отдали в их футбольную академию. Я был счастлив выступать в этом клубе, но, как и многие уругвайские игроки, всегда понимал, что, возможно, однажды для продолжения моего футбольного роста придется покинуть родную команду. Уругвайцы – фанаты футбола в целом, не ограничиваем себя конкретными странами – это может быть и Турция, и Китай, особенно для молодых футболистов.

До “Насьоналя” я ходил в футбольную школу для малышей, которая была прямо напротив нашего дома. Мне было 4-5 лет, когда начал заниматься футболом. Еще в Уругвае, конечно, если дворовые площадки, на которых всегда слышны голоса мальчишек. Особенно громко – в выходные, когда собирается самое большое количество ребят и еще и родители приходят поболеть за своих.

Я изучил историю “Крыльев”, посмотрел информацию о городе. Конечно, знаю, что тут может быть холодно. Но это точно не то, что могло меня остановить. Переезд в Самару – отличная возможность продолжить развитие своей карьеры. Здесь созданы все условия для такого молодого футболиста, как я. Инфраструктура, отношение и любовь к футболу. Новый стадион “Крыльев” я запомнил еще по матчу Россия – Уругвай. Он впечатляюще выглядит даже телевизору. Но когда мы с отцом оказались внутри стадиона на игре “Крыльев” с “Локомотивом”, то просто не могли перестать делать фотографии и насмотреться по сторонам. Он такой большой и красивый, а сколько было болельщиков!

Мне лестно, что меня сравнивают со старшими и уже известными на весь мир футболистами из Уругвая. Диего Годин – мой эталон не только на футбольном поле, не только как защитник, который еще и много забивает, но и как человек, его менталитет и бойцовский дух. Мне действительно будет приятно выйти на поле “Самары Арены”, на котором он играл за нашу сборную. Мне было важно, что Самара – город, который принимал матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Рассчитываю, что скоро увижу в Самаре другого своего соотечественника – Маурисио Перейру, он играет в “Краснодаре”. Мне точно есть о чем его расспросить, хотя лично мы пока не знакомы. Сейчас же хочется поскорее дебютировать в составе “Крыльев” на замечательном, теперь – домашнем для меня стадионе.