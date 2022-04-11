Летом в городах активно используются экстремальные виды транспорта — самокаты, лонгборды, скейтборды и, конечно, ролики. Каждый катающийся по-разному преодолевает городские препятствия: бордюры, неровности на дорогах, лестницы. Именно лестницы даются роллерам труднее всего. Национальная Лига инструкторов решает этот вопрос, предлагая каждому роллеру освоить спуск по лестнице с помощью онлайн-урока.

Обычно роллеры смело рассекают по дорожкам в парке. Ловко лавируя между прохожими и объезжая препятствия, они быстро добираются до любого места в городе. И чуть ли не единственное, что может остановить движение роллера, — лестницы.

— Каждый роллер умеет спускаться по лестнице, переступая со ступени на ступень и держась за перила, — рассказывает Андрей Бжезинский, руководитель направления «Роллер-спорт» Национальной Лиги инструкторов. — Однако такой способ сильно увеличивает время передвижения куда-либо, особенно если лестница длинная. Но с любой лестницы можно съехать, и самый безопасный съезд — лицом вперёд. Он безопасен и для самого роллера, и для прохожих, потому что роллер видит всё перед собой и может объехать внезапно возникшего на лестнице пешехода.

Безопасность роллера и окружающих — главное, о чём заботится Национальная Лига инструкторов. Это компания, которая с 1999 года занимается подготовкой профессиональных инструкторов по 9 видам спорта, среди которых роллер-спорт. С 2015 года НЛИ подготовила более 2 000 профессиональных инструкторов по роллер-спорту и видит перспективу обучения роллеров онлайн.

— К нам часто поступают запросы: хочу научиться круто кататься, но инструктором мне быть пока рано, — говорит Президент НЛИ Ольга Даргужас. — Специально для таких людей у нас есть курсы технического мастерства, но мы проводим их только в крупных городах России. Онлайн-уроки — отличное решение для тех, кто намерен совершенствовать свою технику катания и ищет проверенные, рабочие, продуманные до мелочей методики. Мы знаем, что спуск по лестнице — распространённая проблема среди роллеров, поэтому выпустили профессиональный онлайн-урок, который поможет всем желающим освоить спуск по лестнице.

В онлайн-урок входит комплект учебных материалов: обучающее видео, методичка, ответы на популярные вопросы и чек-лист для самопроверки. Урок выстроен от простого к сложному — сначала упражнения выполняются на месте, затем в движении. Так роллеры учатся преодолевать неровности на дороге, бордюры и только потом переходят к ступеням. От такого урока — тройная польза!

Роллеры, которые уже опробовали онлайн-урок на себе, ставят ему твёрдую пятёрку и отмечают, что научились спускаться по лестнице по этому уроку. А те, кто уже умели это делать, усовершенствовали свою технику и исправили ошибки в катании.

— Мне очень понравился онлайн-урок «Спуск по лестнице» от НЛИ! — Признаётся Николай Киртянов, инструктор по горнолыжному спорту и начинающий роллер. — Я только осваиваю ролики и мне очень не хватает обучения у профессиональных инструкторов. В моём городе их нет, поэтому онлайн-обучение от эксперта НЛИ, — надёжное и эффективное решение. Обучающее видео максимально детализировано, методичка подробная, системная, последовательная, а чек-лист помогает проверить себя и избежать ошибок в катании. Всё выстроено с заботой о безопасности учеников, так как НЛИ радеет за безопасное катание и внимательное отношение роллера к своей технике. С нетерпением жду новых уроков!

Национальная Лига инструкторов намерена развивать онлайн-обучение, поэтому собирает обратную связь от каждого роллера, прошедшего онлайн-урок. Это позволяет удостовериться в качестве и эффективности разработанной методики, чтобы использовать её для создания новых онлайн-уроков для роллеров. Такой подход существенно отличает НЛИ от других организаторов онлайн-обучения.

Кроме того, такие онлайн-уроки напрямую влияют на безопасность передвижения в городе. Чем больше роллеров будут уметь контролируемо спускаться по лестнице, тем безопаснее они будут для пешеходов и других участников городского движения. Поэтому тем, кто заботится о своей технике катания, хочет экономить время на передвижении по городу и легко спускаться с любых лестниц на роликах, настоятельно рекомендуется пройти онлайн-урок от НЛИ!

Все подробности вы найдёте здесь https://bit.ly/3um1zgG