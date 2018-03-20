Посетители матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в режиме реального времени смогут узнавать последние новости о событиях на стадионе и возле него в дни матчей в каждом городе-организаторе. У всех 12 арен ЧМ-2018 появятся собственные каналы в популярных мессенджерах Viber и Telegram, которые помогут зрителям правильно подготовиться к посещению матча: например, они узнают, как работает стадион в день игры, какие предметы запрещено проносить с собой, где находятся и как работают камеры хранения и пропускные пункты для входа на стадион.

Кроме того, с помощью этих каналов можно будет получить полную информацию о транспортной доступности арены: маршрутах общественного транспорта, в том числе бесплатных, перекрытиях и изменениях схем дорожного движения. Посетители матча также узнают, какие сервисы и развлечения будут доступны на «последней миле» перед стадионом и на самой арене: например, где можно сфотографироваться с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, где проходят активации и конкурсы от Спонсоров ЧМ-2018 и Партнеров FIFA, как получить доступ к гольфкару (в случае если вы маломобильный зритель).

Наконец, мессенджер-каналы стадионов расскажут зрителям о порядке выхода со стадиона и режиме работы общественного транспорта после окончания матча.

До Чемпионата мира каналы всех стадионов будут работать в тестовом режиме.

На товарищеском матче сборной России с национальной командой Бразилии в Москве 23 марта будут работать мессенджер-каналы стадиона «Лужники» (http://vb.me/mlu_stadium и http://t.me/mlu_stadium). А каналы «Стадиона Санкт-Петербург» (http://vb.me/spb_stadium и http://t.me/spb_stadium) расскажут о событиях на арене и возле нее во время встречи россиян со сборной Франции в Санкт-Петербурге 27 марта. Подписывайтесь на эти каналы и будьте в курсе всех новостей на стадионе в дни матчей!