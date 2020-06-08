В среду, 15 июля, в Похвистнево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Салют». Объект построен в рамках государственной программы «Развитие физкультуры и спорта в Самарской области» на средства регионального и местного бюджетов.

Изначально ФОК «Салют» должен был открыться еще в декабре 2019 года. По итогам проверки госстройнадзора проект потребовалось доработать согласно действующим техническим регламентам. С просьбой ускорить открытие ФОКа жители Похвистнево обратились к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время приема граждан 1 июля. Глава региона поручил Администрации Похвистнево оперативно решить все вопросы и ввести объект в эксплуатацию не позднее 15 июля. В обозначенную дату ФОК был открыт.

«Задача, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в нашей работе — делать жизнь жителей нашего региона более комфортной и счастливой. Строительство новых спортивных комплексов — это возможность для тысяч мальчишек и девчонок, для людей всех возрастов заниматься любимым видом спорта, быть здоровыми и сильными. Я уверен, что в этом ФОКе будут воспитываться новые чемпионы, новая спортивная гордость Похвистневского района», – отметил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

«Рад за Похвистнево, за его жителей и всего района! Теперь у вас есть такой современный спортивный объект, где в комфортных условиях можно заниматься различными видами спорта. Тренируйтесь с удовольствием!», – поздравил жителей района первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.

«Спорт у нас люди очень любят, активно им занимаются. Мы очень ждали такого современного спортивного комплекса. Уверен, этот ФОК привлечет к занятиям спортом еще больше людей. От имени жителей всего района благодарю главу региона Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области за внимание и поддержу», – отметил глава Похвистнево Сергей Попов.

Ветеран похвистневского спорта Александр Алексеев подчеркнул, что появление новых современных спортивных объектов способствует привлечению в спорт детей и молодежи: «Вы знаете, еще недавно мы могли только мечтать, что в нашем городе появится такой спортивный комплекс – современный, красивый, универсальный. Заниматься здесь спортом – радость! Это весомый вклад в воспитание здорового и счастливого поколения жителей нашего района».

ФОК «Салют» включает универсальный игровой спортзал, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом, проводить массовые спортивные мероприятия. Есть детский и взрослый бассейны, тренажерный зал с современными тренажерами и инвентарем, зал аэробики, зона для игры в настольный теннис. Объект уже готов принимать любителей спорта и работать с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. В ФОКе будут заниматься юные спортсмены, различные спортивные команды, жители города и всего района. Также здесь будут проходить районные и областные соревнования.

Кроме того, в Похвистнево на завершающей стадии находится строительство еще одного спортивного объекта – ледового катка. Он возводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.