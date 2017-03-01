4 марта 2017 года около 200 участников студенческих стройотрядов приняли участие в уборке мелкого строительного мусора на стадионе, который примет шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России ТМ

Ранним субботним утром 200 студентов самарских вузов терпеливо прошли все этапы инструктажа и проверки безопасности – заветная цель достигнута: ребята на площадке строительства стадиона «Самара Арена», который примет матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 ТМ .

Правительство Самарской области исполнило просьбу регионального отделения «Российских студенческих отрядов» задействовать юных строителей в подготовке города к ЧМ-2018. В качестве первого задания – уборка мелкого строительного мусора на площадке возводимого стадиона. Необходимое количество желающих помочь набралось легко, трансфер до площадки строительства организовал департамент по делам молодежи Самарской области. Представители подрядной организации, ведущей строительство, объяснили ребятам правила и объемы работы, выдали каски, перчатки и необходимые инструменты.

«Здорово, что мы смогли попасть сюда. Уже сейчас понятно, что в нашем городе будет большой и классный стадион, – студент сказал СамГУПС Эмиль Шафиев. – Все любители футбола в Самаре ждут Чемпионат мира по футболу, а мы, работая в студотрядах, теперь еще и участвуем в его подготовке. Это впечатляет».

В течение нескольких часов велись работы на нескольких этажах стадиона, на месте будущего поля и вокруг арены. Ребята работали весело и, как отмечали имевшие возможность наблюдать за процессом строители, весьма профессионально.

РПФЛ

Алексей также рассказал, что собирается помочь в организации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииТМ не только как участник строительного отряда. Молодой человек уже прошел второй этап отбора в команду волонтеров Организационного комитета «Россия-2018» и рассчитывает стать участником масштабной волонтерской программы.

«У нас осталось чувство удовлетворенности от проделанной работы. “Самара Арена” воодушевляет своим огромным масштабом, сравнить можно только с Олимпийскими объектами в Сочи. Мы гордимся, что прикоснулись к стадиону и внесли свой небольшой вклад. Хотелось бы привлечь студенческие строительные отряды к работе на нем уже этим летом, – резюмировал посещение «Самара Арены» руководитель Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Максим Гнатюк. – Принимать Чемпионат мира по футболу – это большая ответственность. Благодаря подготовке к его проведению изменится облик нашего города, а стадион, другие инфраструктурные объекты и обновленная транспортная система будут радовать самарцев и после мирового первенства».