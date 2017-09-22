Самара стала вторым по счету городом на пути следования делегации, в состав которой входят более 70 экспертов FIFA и Оргкомитета «Россия – 2018» в области проектирования и строительства стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, медицинских услуг, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.

Генеральный директор Оргкомитета «Россия – 2018» Алексей Сорокин поделился своими впечатлениями от посещения Самары: «Мы видим ту работу, которую проделал город – идет масштабное благоустройство, ремонт улично-дорожной сети, очевидно, что предпринимаются колоссальные усилия. И уже очень скоро мы увидим результат».

Он акцентировал внимание на том, что это не ревизия и не проверка, «это рабочий визит, наша цель – оптимизация наших операций во время организации матчей. Как мы будем взаимодействовать, как распределять пространство, как направлять потоки во время проведения матчей. Наша задача понять, как оптимизировать работу».

FIFA

FIFA

Журналисты задавали немало вопросов, связанных с подготовкой к ЧМ-2018. В частности, их интересовало, повлияет ли смена руководства региона на срок сдачи объектов инфраструктуры ЧМ-2018 в эксплуатацию в Самаре.

Врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что он очень рад, что визит FIFA приходится на самое начало его деятельности в качестве исполняющего обязанности Губернатора Самарской области. «Этот инспекционный визит поможет мне правильно оценить ситуацию, определит узкие места. Лучших советчиков, чем делегаты инспекции, нельзя и предполагать», – сообщил он.

«С Дмитрием Игоревичем мы давно знакомы, он сам из Самары, и мы с ним взаимодействовали в самом начале подготовки к Чемпионату. Мучительного переходного периода мы не ожидаем. Напоминаю, что заказчиком строительства является федеральное предприятие «Спорт Инжиниринг», подрядчик работает в рамках контракта. Мы надеемся, что все работы будут завершены в срок. Далее начнётся адаптация стадиона к играм. Это действительно большая работа, длится она, как правило, несколько месяцев. Убеждён, что к апрелю, к тестовым играм, мы выйдем уже в полной боевой готовности. В следующие несколько месяцев придётся серьезно поработать, но никаких тревог или, тем более, паники у нас нет», – прокомментировал Алексей Сорокин.

«Знаете, в футболе, когда в конце второго тайма происходит замена, судья добавляет компенсированное время. Это компенсированное время было бы и нам очень кстати», – сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к экспертам FIFA, заверив их при этом, что много времени для того, чтобы погрузиться в проблематику подготовки региона к Чемпионату мира по футболу ему не потребуется.

Что же касается самого стадиона «Самара Арена», то «некоторые задержки существуют, – подтвердил журналистам Колин Смит. Но это объяснимо. На этом стадионе возводится очень сложная конструкция крыши. Разумеется, отсрочки вызывают у нас беспокойство, но мы получили заверение от строителей и от региональных властей, что все работы будут завершены в срок. Были привлечены большие силы, это касается и количества техники, и количества персонала, задействованных в строительстве стадиона. Подрядчик получил все необходимые ресурсы для работы. Я думаю ближайшие 2-3 месяца окажутся ключевыми в подготовке этого объекта и мы будем, разумеется, внимательно следить за ситуацией».

На сегодняшний день конструктив стадиона полностью готов. Завершен монтаж основных металлоконструкций купола, идет процесс раскружаливания, начался монтаж кровли стадиона. Ведется подготовка основания поля под укладку газона.

На стадионе «Самара Арена» будет уложен итальянский рулонный газон толщиной 30 миллиметров, который через 7-10 дней после укладки позволит выполнить монтаж гибридного укрепления (это внедрение искусственных мягких полиэтиленовых волокон в натуральную травяную поверхность на глубину 15-20 сантиметров).

Субподрядчик, который занимается устройством футбольного поля, зарекомендовал себя как очень надежный. За 20 лет работы компания построила свыше 250 полей по всему миру, в том числе – поле на стадионе «Лужники». Все работы выполняются согласно российским стандартам и под контролем STRI – независимого консультанта ФИФА.

Ведутся работы по укладке брусчатки и устройству асфальтового покрытия, площадь выполненных работ составляет около 70 тыс м2.

На 87% процентов завершены работы по внутренней черновой отделке помещений и на 75% – работы по чистовой отделке.

Ведется устройство внутренних инженерных сетей. На 38% выполнены работы по водоснабжению, водоотведению, на 27% – по электроснабжению и заземлению, на 15% – по внутренним слаботочным сетям. Наружные инженерные сети выполнены на 95%.

Кроме того, ведутся работы по монтажу 22 лифтов из 38.

На строительстве стадиона задействовано более 2500 человек и 177 единиц техники.

Планируется, что арена будет готова к концу 2017 года.

«Уже сейчас, находясь в чаше стадиона, можно представить какова будет атмосфера во время игр Чемпионата. С трибун будет открываться отличный обзор. Это настоящий футбольный стадион, с любой точки ощущается близость к стадиону. Территория вокруг позволяет расположить поблизости всю необходимую инфраструктуру. 90 минут игры это самое важное, но при этом люди будут приходить сюда и проводить здесь несколько часов. Это является важной составляющей похода на футбол. Вместе с властями мы продолжим контролировать ход работ на стадионе «Самара Арена»», – подытожил Колин Смит.