С 3 по 5 марта в Самаре состоится первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров «НОВАЯ ВЫСОТА» памяти И.А. Найвальта. Соревнования пройдут в Ледовом дворце спорта. От Самарской области на борцовский ковер выйдут шесть спортсменов в возрасте 17-21 года, которые в этом сезоне завоевали право представлять свой регион на федеральном уровне. Среди них есть уже титулованные борцы. Мастер спорта Максим Скуратов – победитель Первенства России, Европы и мира в 2019-м году. Хусенбой Арисланбеков – серебряный призер России прошлого года. А также новички – призеры первенства ПФО в этом году: Ваган Айрапетян, Астемир Блиев, Андрей Анисимов , Захар Арзамазов.

В соревнованиях примут участие около 400 спортсменов из 61 региона России. Самое большое представительство ожидается у Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Хабаровского края. Самарская область представит 6 борцов. Схватки пройдут в 10 весовых категориях, от 55 до 130 кг. Турнир проводится Самарской областной Федерацией спортивной борьбы при поддержке Федерации спортивной борьбы России, Министерства спорта РФ, Правительства Самарской области, новосибирского регионального общественного фонда «Карелин-фонд», группы компаний «Волгатрансстрой» и международного строительного концерна «Балтийская строительная компания».

Первенство России включено в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. По итогам соревнований спортсменам, занявшим 1,2,3 места, присваиваются спортивные звания.

Главная задача турнира – популяризация борьбы, которая в России имеет большую и славную историю, пропаганда здорового образа жизни, повышение уровня мастерства юниоров.