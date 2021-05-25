14 июня в Каире (Египет) завершился чемпионат мира по современному пятиборью. Было разыграно семь комплектов наград. Сборная Федерации современного пятиборья России в общекомандном зачёте заняла третье место с одной золотой и двумя серебряными медалями.

В составе сборной России в соревнованиях участвовал самарец Александр Лифанов («Центр спортивной подготовки Самарской области» и СШОР №5), который завоевал 2 медали. В мужской эстафете Александр Лифанов выступал вместе с Максимом Кузнецовым из Москвы. Россияне уверенно заняли первое место, обойдя в споре за золото соперников из Южной Кореи и Китая. Для 25-летнего самарского спортсмена эта медаль стала первой наградой на взрослых чемпионатах мира. «Я очень счастлив! Первая медаль на чемпионате мира – сразу золотая», – отметил Лифанов после победного финиша.

«Лифанов с Кузнецовым – молодцы! Чемпионы мира – это очень серьезный титул. Ребята вписали свои имена в историю пятиборья», – прокомментировал главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Моисеев.

Вторую медаль самарец завоевал в личном турнире, став серебряным призером.

Ранее Александр Лифанов, лидер российского пятиборья, получил лицензию на участие в Олимпийских играх в Токио.