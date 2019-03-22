«Проведение Кубка мира по самбо в Москве – это признание безусловного лидерства нашей страны в этом единоборстве, которое стало фактически национальным видом спорта в России», – прокомментировал предстоящее международное соревнование создатель венчурного фонда «CoalFuture» кузбасский угледобытчик Ильдар Узбеков.

Кубок мира по самбо «Мемориал А.А. Харлампиева» пройдет на Малой спортивной арене Олимпийского комплекса «Лужники» с 22 по 23 марта. В состязаниях примут участие свыше 250 самбистов из 21 страны мира, в том числе из Венесуэлы, Кореи, Украины и Японии. Россию будут представлять семь атлетов: Тимофей Мишев, Саян Хертек, Вячеслав Михайлин, Диана Рябова, Анастасия Валова, Ольга Захарцова и Жанара Кусанова.

Кубок мира будет разыгран в девяти весовых категориях (до 52, 57, 62, 68, 74, 84, 90,100 и свыше 100 килограммов) среди мужчин, девяти (до 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 ,80 и свыше 80 килограммов) – среди женщин, и в девяти (до 52, 57, 62, 68, 74, 84, 90, 100 и свыше 100 килограммов) по боевому самбо.

Как пишет Советский спорт , меценат Ильдар Узбеков подчеркнул уникальность самбо и отметил его особое место в международном спорте. «Япония во всем мире ассоциируется с сумо, Бразилия – это капоэйра, Англия – бокс, а Россия – это безусловно самбо! Комплексная система самообороны без оружия, разработанная в 1930-е годы в СССР для подготовки офицеров НКВД и военнослужащих внутренних войск, за последние годы набрала невероятную популярность как в России, так и во всем мире, – рассказал Ильдар Узбеков, профессионально занимавшийся самбо. – Значительный вклад в популяризацию этого вида спорта внес Президент РФ Владимир Путин, собственным примером мотивируя подрастающее поколение».

Руководитель компании «Сибуглемет» и венчурного фонда «CoalFuture» миллиардер Ильдар Узбеков не исключил своего спонсорского участия в развитии самбо в России, указав на важность поддержки спорта со стороны бизнеса. «Занятие спортом формирует характер человека, укрепляет его не только физически, но и морально. Сила мышц немыслима без силы воли – это качество, от которого зависит достижение успехов в жизни, а значит и ее качество. В глобальном же смысле – благосостояние всей страны», – заявил бизнесмен.

Отметим, что «Мемориал А.А. Харлампиева» занимает особое место в календаре международных соревнований по самбо и носит имя одного из основателей этого вида спорта. Турнир был учрежден в год проведения Олимпийских игр в Москве, в 1980 году. Спустя три года соревнованию была присвоена категория «А» – за победу спортсменам дают звание мастер спорта международного класса. С 2009 года «Мемориал А. А. Харлампиева» – престижнейший из этапов Кубка мира, Суперкубка мира по самбо. А с 2015 – официальный и единый Кубок мира.

Соревнования в Москве открывают череду турниров по самбо 2019 года: российским спортсменам предстоит отстаивать звание России как родины самбо на чемпионате Европы в испанском Хихоне (16-20 мая) и чемпионате мира в Сеуле (7-11 ноября).