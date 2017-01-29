На военном полигоне Рощинский ЦСКА/Самара во второй раз провёл фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк»2017-01-31 20:52
В воскресенье 29 января на полигоне Рощинский ЦСКА Самара совместно со 2-й общевойсковой Гвардейской армией, самарским джип-клубом «Легион 4х4», федерацией ездового спорта Самарской области провели очередной спортивно-туристический фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк». Наряду с соревнованиями на внедорожниках и квадроциклах, впервые в рамках мероприятия состоялись гонки на собачьих упряжках.
Открывая зимний праздник, начальник филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов поприветствовал всех участников и подчеркнул, что полигон Рощинский – становиться традиционным место для проведения спортивно-туристического фестиваля такого уровня. Выразил слова благодарности командованию армии за поддержку и активное участие в проведении соревнований.
Заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по работе с личным составом полковник Павел Алексюк рассказал о специальных призах для победителей подготовленных организаторами. «Это не кубки из сувенирных магазинов, – пошутил полковник, – это настоящие тяжелые армейские кубки. Их трудно нести, но и забыть невозможно – они всегда будут напоминать армию». По его словам соревнования нацелены не только на демонстрацию ресурсов и возможностей современной российской армии, но и на пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта среди будущих защитников Родины.
В этом году мероприятие «Снежный беспредел» было приурочено к одному из знаковых событий Великой Отечественной войны – снятию блокады Ленинграда. Присутствующие склонили головы перед мужеством павших и тех, кто вынес эту тяжелую ношу, самоотверженно защищая город от захватчиков. Сильный мороз и насыщенная программа подстегнули участников проявить упорство и терпение, отдав дань памяти и уважения подвигу наших соотечественников.
Соревнования начались с показательных выступлений 30-й бригады специального назначения 2-й армии. Несколько БТРов и более 20 бойцов продемонстрировали работу в условиях проведения антитеррористических мероприятий.
Далее один за другим прошли брифинги участников и старты заездов на внедорожниках и квадроциклах. В соревнованиях приняли участие 54 внедорожника и 60 квадроциклов различных модификаций. Состязания внедорожников проходили в трех классах “Запасный полк”, “Без лебедки”, “С лебедкой”, квадрациклов – в 4-х.
Класс “Без лебедки”
Класс “С лебедкой”
Победители гонок на квадроциклах:
Класс “Япония”
Класс “Азия”
Класс “УТВ”
Знаковым событием этого года на «Снежном беспределе» стали гонки собачьих упряжек. Они проводились впервые, но по зрелищности и накалу страстей имели такой успех среди зрителей, что теперь войдут в постоянную ежегодную программу соревнований. Как пояснил президент федерации ездового спорта Самарской области Юрий Котов, в забеге участвовало 4 команды из Самары, Тольятти, Екатеринбурга, состоящие из 20 человек и 30 собак. Мохнатые спортсмены пород хаски, маламут, метис, шнауцер, немецкая овчарка блестяще выполняли задания программы. Победу одержали спортсмены и питомцы тольяттинского спортклуба Айсберг.
По сравнению с прошлыми соревнованиями в этом году организаторы увеличили количество и площадь фестивальных локаций. В разных частях полигона одновременно проходили заезды, смотр военной техники, работал павильон с выставкой стрелкового оружия, крытое помещение с тепловой пушкой для обогрева всех желающих и конечно легендарная полевая кухня. Гречка с мясом, горячий чай приятно радовали, согревали и поднимали настроение всем заглянувшим в импровизированную армейскую столовую.
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