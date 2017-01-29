В воскресенье 29 января на полигоне Рощинский ЦСКА Самара совместно со 2-й общевойсковой Гвардейской армией, самарским джип-клубом «Легион 4х4», федерацией ездового спорта Самарской области провели очередной спортивно-туристический фестиваль «Снежный беспредел. Запасный полк». Наряду с соревнованиями на внедорожниках и квадроциклах, впервые в рамках мероприятия состоялись гонки на собачьих упряжках.

Открывая зимний праздник, начальник филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов поприветствовал всех участников и подчеркнул, что полигон Рощинский – становиться традиционным место для проведения спортивно-туристического фестиваля такого уровня. Выразил слова благодарности командованию армии за поддержку и активное участие в проведении соревнований.

Заместитель командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии по работе с личным составом полковник Павел Алексюк рассказал о специальных призах для победителей подготовленных организаторами. «Это не кубки из сувенирных магазинов, – пошутил полковник, – это настоящие тяжелые армейские кубки. Их трудно нести, но и забыть невозможно – они всегда будут напоминать армию». По его словам соревнования нацелены не только на демонстрацию ресурсов и возможностей современной российской армии, но и на пропаганду здорового образа жизни и развитие спорта среди будущих защитников Родины.

В этом году мероприятие «Снежный беспредел» было приурочено к одному из знаковых событий Великой Отечественной войны – снятию блокады Ленинграда. Присутствующие склонили головы перед мужеством павших и тех, кто вынес эту тяжелую ношу, самоотверженно защищая город от захватчиков. Сильный мороз и насыщенная программа подстегнули участников проявить упорство и терпение, отдав дань памяти и уважения подвигу наших соотечественников.

Впервые в проведение фестиваля приняли участие юнармейцы. Юные патриоты активно помогали в проведение мероприятий, знакомились с образцами техники, стоящими на вооружение российской армии и были самыми активными болельщиками на этапах соревнований.

Соревнования начались с показательных выступлений 30-й бригады специального назначения 2-й армии. Несколько БТРов и более 20 бойцов продемонстрировали работу в условиях проведения антитеррористических мероприятий.

Далее один за другим прошли брифинги участников и старты заездов на внедорожниках и квадроциклах. В соревнованиях приняли участие 54 внедорожника и 60 квадроциклов различных модификаций. Состязания внедорожников проходили в трех классах “Запасный полк”, “Без лебедки”, “С лебедкой”, квадрациклов – в 4-х.

В этом году дистанции протяженность маршрутов была увеличена. Так для внедорожников длинная часть дистанции превысила 10 км.

По итогам заездов определились сильнейшие.

Победители гонок на внедорожниках:

Класс “Запасный полк”

1 место – экипаж Шевроле-Нивы

пилот Егор Кондрашенков / штурман Сергей Журавлев

2 место – экипаж Нивы

пилот Сергей Пятницкий/ штурман Алексей Сонюшкин

3 место – экипаж УАЗ-Патриот

пилот Антон Филатов / штурман Игорь Старлытов

Класс “Без лебедки”

1 место – экипаж Сузуки Эскудо

пилот Максим Вилянский/ штурман – Владимир Каймаков;

2 место – экипаж Нивы

пилот – Евгений Долгов/ штурман – Александр Гарифзанов;

3 место – экипаж Нивы

пилот – Юрий Якушев/ штурман – Алексей Кранчев;

Класс “С лебедкой”

1 место – экипаж TLC80

пилот Роман Зубков/ штурман Андрей Масалов;

2 место – экипаж УАЗ

пилот Илья Громилин/ штурман Сергей Стаканов;

3 место – экипаж УАЗ

пилот Антон Маркушин/ штурман Антон Буланов;

Победители гонок на квадроциклах:

Класс “Америка”

1. Акимов Александр

2. Шарафутдинов Айрат

3. Гладышев Алексей

Класс “Япония”

1. Воронков Андрей

2. Санагин Сергей

3. Низаметдинов Дамир

Класс “Азия”

1. Вдовиченко Андрей

2. Сорогин Игорь

3. Зрелов Сергей

Класс “УТВ”

1. Аминов Равиль

2. Константинов Алексей

3. Тазюков Дамир

Знаковым событием этого года на «Снежном беспределе» стали гонки собачьих упряжек. Они проводились впервые, но по зрелищности и накалу страстей имели такой успех среди зрителей, что теперь войдут в постоянную ежегодную программу соревнований. Как пояснил президент федерации ездового спорта Самарской области Юрий Котов, в забеге участвовало 4 команды из Самары, Тольятти, Екатеринбурга, состоящие из 20 человек и 30 собак. Мохнатые спортсмены пород хаски, маламут, метис, шнауцер, немецкая овчарка блестяще выполняли задания программы. Победу одержали спортсмены и питомцы тольяттинского спортклуба Айсберг.

По сравнению с прошлыми соревнованиями в этом году организаторы увеличили количество и площадь фестивальных локаций. В разных частях полигона одновременно проходили заезды, смотр военной техники, работал павильон с выставкой стрелкового оружия, крытое помещение с тепловой пушкой для обогрева всех желающих и конечно легендарная полевая кухня. Гречка с мясом, горячий чай приятно радовали, согревали и поднимали настроение всем заглянувшим в импровизированную армейскую столовую.

По разным подсчетам, несмотря на сильный мороз, в течение дня «Снежный беспредел» посетили от 4 до 5 тысяч человек, включая участников, организаторов и зрителей.