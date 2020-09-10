Самарские команды по спортивной аэробике поборются за победу в региональном этапе Гимнастрады2021-03-31 15:34
Гимнастрада охватывает все больше команд Самарской области. В общероссийском фестивале гимнастических видов спорта и различных танцевальных направлений готовятся принять участие команды детских творческих центров, художественные коллективы, спортивные клубы, профессиональные спортсмены.
Свои выступления репетируют самарские команды по спортивной аэробике. Этот вид спорта очень популярен в регионе, а губернские коллективы показывают высокие результаты на всероссийском уровне. Сейчас юные спортсменки готовятся впервые принять участие в новом для себя турнире – Гимнастраде. На первом – заочном – этапе участники должны подготовить видеоролик с выступлением, который потом оценит специальное жюри.
«У нас спортсменки различного уровня – есть те, кто в сборной региона, есть начинающие. Гимнастрада объединяет всех, все девочки тренируются с большим энтузиазмом. У нас общая цель – всем вместе подготовиться к фестивалю», – отметила тренер по спортивной аэробике ГАУ СО «СШОР №2» Инна Сергеева.
«Очень хотим выиграть и поехать в Москву, в «Академию Винер», где будет финал», – признаются юные спортсменки.
Гимнастраду организует Международная академия спорта Ирины Винер в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Решение о том, что в Самарской области будет проводиться Гимнастрада, было принято по итогам встречи Губернатора Дмитрия Азарова с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер – Усмановой. Заявки на участие принимаются до 31 марта.
© 443000.ru