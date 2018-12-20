24 февраля в Тольятти финишировал этап Кубка мира по сноукайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA-2019 и одновременно с ним завершился легендарный марафон “Жигулевское море”. Волжское небо раскрасили 145 ярких кайтов. Золото, серебро и бронзу соревнований спортсмены увезли во все уголки России и Украины.

Приветствовать кайтеров приехал лично министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин:

- Тольятти является базой для развития парусного спорта в нашей губернии. Сама природа создала здесь такую арену, что невозможно не проводить здесь парусные соревнования мирового уровня, – заметил он. – Сегодняшнее событие показало высокий рейтинг наших спортсменов, добротный уровень организации соревнований и в целом популярность такого спорта как сноукайтинг. От лица губернатора и от себя лично готов сказать, что зимний кайтинг всегда найдет поддержку на уровне области. У нас есть все для того, чтобы ежегодно принимать международные соревнования в Тольятти.

Ветер на акватории благоволил спортсменам. Удалось выполнить весь намеченный план и провести соревнования по всем намеченным направлениям. Мастера лыж и сноуборда соревновались в дисциплинах “Курс-рейс”, “Фристайл” и “Марафон”. Отдельно был выделен дивизион Tube kite (Стандарт).

По итогам 4-дневных соревнований лучшими в курс-рейсе среди мужчин по классу “лыжи” на этапе SNOW KITE WORLD CUP IKA-2019 стали Дмитрий Яснолобов (Харьков), Илья Гибадуллин (Екатеринбург), Дмитрий Никуличев (Петразаводск); по классу “сноуборд” – Степан Конча (Челябинск), Артем Ренев (Екатеринбург), Геннадий Щелыганов (Коломна).

Лучшими среди женщин по классу “лыжи” в дисциплине курс-рейс на этапе SNOW KITE WORLD CUP IKA-2019 стали Мария Букреева (Новосибирск), Софья Никогосова (Москва), Юлия Байдюк (Москва); по классу “сноуборд” – Татьяна Сысоева (Челябинск), Алиса Наугольнова (Москва), Евгения Черкашина (Москва).

Всего в заездах этапа Кубка мира и марафона “Жигулёвское море” в Тольятти участие приняли 145 спортсменов из 34 городов России и Украины.

В России идеальные условия для развития сноукайтинга. Особенно в Тольятти. Такая широкая река и такие ветра – я не удивлен, что здесь сильные спортсмены. Но удивлен, как много детей вижу среди участников! Это настоящий показатель популярности сноукайтинга в вашем регионе, – заметил секретарь международной федерации кайбординга (IKA) Маркус Швендтнер, который присутствовал на соревнованиях в качестве международного наблюдателя.

Действительно из 145 участников 23 были дети. Для них организаторы устраивали отдельные заезды по возрастам. И принимая во внимание, что парусный спорт уже включен в программу Олимпийских игр 2024 года, вполне возможно, что в числе этих детей мы видели и будущего чемпиона!

Примечательно, что в Тольятти сноукайтинг обладает собственной трибуной болельщиков. Уже пятый год подряд параллельно с соревнованиями на берегу проходит фестиваль активного отдыха “Жигулёвское море”. Его участники становятся не только зрителями гонок международного значения, но и сами пробуют поймать ветер. За мастер-классы для новичков отвечает лучшая в регионе школа кайтинга “Сила ветра”. А кроме того, на фестивале широко представлены зимние активности для всей семьи: эстафеты, метлобол, метание валенка, керлинг на чайниках, катание с горок.

- “Жигулёвское море” – важное и приятное событие для Тольятти. Одно из тех, что делает наш город лучше и интереснее. Мы рады, что 13 лет назад оно началось как региональные соревнования по сноукайтингу. И вот сегодня мы уже принимаем Кубок мира, проводим свой марафон и собираем несколько тысяч болельщиков на берегу. Это хорошая тенденция на развитие города и региона, – заметил глава Тольятти Сергей Анташев.

Организаторами этапа Кубка мира по сноукайтингу SNOW KITE WORLD CUP IKA-2019, легендарного марафона “Жигулевское море” и одноименного фестиваля выступили агентство ROQETA, проект SNOWKITERUSSIA и спортивный клуб “Сила ветра”. Партнерами событий стали Всероссийская федерация парусного спорта, Министерство спорта Самарской области, администрация Тольятти, ПАО “КуйбышевАзот”, ПАО “АВТОВАЗ и компания SKY COOL.

Символично, что участники фестиваля массово запускают в небо разноцветных воздушных змеев. Огромные кайты над рекой и маленькие змеи над городом – именно так Тольятти голосует за желанный статус парусной столицы России.