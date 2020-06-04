В селе Четыровка Кошкинского района завершено строительство новой универсальной спортивной площадки. Объект возведен по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В 2020 году в программе федерального проекта «Спорт – норма жизни» предусмотрено строительство на территории Самарской области 22 спортивных площадок. Одна из первых появилась в селе Четыровка Кошкинского района. С просьбой о её строительстве жители села обращались к главе регионе Дмитрию Азарову.

Накануне министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин совместно с и.о. главы муниципального района Юрием Горяиновым осмотрели готовую спортивную площадку. «Размеры 56 на 28 метров, стеклопластиковые борта, искусственный газон от производителя, сертифицированного FIFA. Площадка может использоваться круглогодично – зимой без проблем для покрытия можно заливать лед. Установлены мачты освещения – играть здесь можно в любое время», – рассказал представитель компании-подрядчика Максим Юбкин.

«Очень важно, чтобы за спортивной площадкой ухаживали, правильно ее эксплуатировали, чтобы она не пустовала и не стояла закрытая под замком, – подчеркнул Дмитрий Шляхтин. – В том, что здесь будет кипеть спортивная жизнь – нет сомнений. Рядом находится школа – будут проходить уроки физкультуры, во второй половине дня и в выходные дни – спортивные мероприятия, матчи, тренировки жителей. Интерес у молодежи и всех сельчан – огромнейший».

«Мы уже определили ответственного человека, кто будет за площадкой следить, все организовывать. Ждем снятий ограничений, чтобы ее запустить. Для села и всего района такая современная спортплощадка стала настоящим событием. Жители счастливы. Спасибо Губернатору и министерству», – отметил Юрий Горяинов.

В 2020 году спортивные площадки также появятся в городах Самара (5), Тольятти (3), Новокуйбышевск и в муниципальных районах: Безенчукский (2), Богатовский, Пестравский, Шенталинский, Большечерниговский, Хворостянский, Красноярский, Сызранский, Шигонский, Ставропольский, Исаклинский. Большинство площадок будут построены около образовательных учреждений.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в этом году также будет построено 6 площадок комплекса ГТО, планируется завершение строительства ФОКа «Акробат» и легкоатлетического манежа в Тольятти, ледового катка в Похвистнево. В Самаре продолжается строительство Дворца спорта (ул. Молодогвардейская).