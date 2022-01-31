Анимационный спортивный сериал «Спорт Тоша» обрадует зрителей новыми эпизодами накануне Олимпиады, которая пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Олимпийский комитет России поддерживает инициативу.

Три новых серии выйдут в эфире телеканала «Матч!» 30 января в 9:45.

В новых эпизодах неугомонный Дракоша Тоша и его друг львенок Лева расскажут ребятам, что Олимпиады бывают летними и зимними. В одной из серий друзья разберутся в тонкостях катания на коньках – коньковые виды спорта входят в программу XXIV Олимпийских игр.

В этом увлекательном путешествии в мир спорта веселых героев сопровождают эксперты с удивительно знакомыми голосами асов спортивной тележурналистики – это птички-комментаторы Клест (Георгий Черданцев) и какаду (Дмитрий Губерниев).

«Все сумеем, сможем все!» – этот девиз Дракоши Тоши и Левы созвучен философии олимпийского движения «Быстрее, выше, сильнее!».

Друзья приходят к выводу, что чья-либо победа в соревнованиях не должна мешать дружбе. Лидеры России и Китая, где пройдет Олимпиада, говорят о том же – спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами.

Авторы ставили для себя цель показать детям мир спорта как удивительное пространство возможностей, где каждый может найти себе спорт по душе и по силам, а победа зависит от старания и дружной команды. В каждой серии – простые и доступные упражнения, которые дети могут повторить.

Команда анимационной студии серьезно готовилась к Олимпиаде – так, за разрешением на использование наименований и олимпийской символики обращались в Олимпийский комитет России и нашли поддержку.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил: «Большие победы – это всегда совокупность многих факторов. Даже самые незначительные на первый взгляд детали, как правило, играют огромное значение! Нашим спортсменам по силам бороться за место в топ-3 общекомандного медального зачета Олимпийских игр в Пекине. И если на родине их будут поддерживать в том числе и маленькие болельщики «Спорт Тоши», то это тоже станет маленьким, но важным детским вкладом в нашу общую победу! Ведь чем больше болельщиков, тем сильнее позитивная энергетика, которая передается спортсменам. А чем успешнее выступают спортсмены, тем сильнее эмоции у всех, кто их поддерживает. И вместе мы становимся сильнее».

Сериал«Спорт Тоша» – веселая энциклопедия видов спорта для детской аудитории (26 серий по 3 минуты) от анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа».

«Спорт Тоша» стартовал на канале «Матч!» 3 января, затем эстафету приняла платформа IVI, теперь веселых героев сериала можно увидеть на YouTube-канале «ЯРКО», а также на RuTube, MegafonTV, YotaTV и OKKO.

https://www.youtube.com/channel/UCqBSSofU6tBbHxavskFM5Ng/featured

Сериал «Спорт Тоша» – один из первых сериалов анимационной студии Группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-Медиа», созданной в мае 2021 года (в настоящее время в работе у студии 12 проектов). Сериал создан в партнерстве с телеканалом «Матч!».

Группа Компаний ГПМ КИТ

Группа Компаний ГПМ КИТ (Кино. Интернет. Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) в составе ведущего медиа-холдинга России и Восточной Европы – «Газпром-медиа».