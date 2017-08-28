В минувшие выходные в Самаре состоялся IV Благотворительный забег «Спорт во благо» в пользу детей с синдромом Дауна. Мероприятие проводила общественная организация «Самарские солнышки» при поддержке Промсвязьбанка. Все собранные средства предназначены на запуск первого в Самаре центра развития детей с этой генетической аномалией.

Благотворительный забег «Спорт во благо» проводится уже четвертый раз. И с каждым годом спортивное мероприятие привлекает все больше и больше неравнодушных жителей Самары. Если год назад участниками забега стало 150 человек, то в этом году на старт вышло более 250 человек – взрослые и дети, спортсмены и любители. Участие в забеге также приняли корпоративные команды, в том числе и сотрудники самарского офиса Промсвязьбанка.

ПАО

«Мы очень благодарны всем за внимание и поддержку. Специализированный центр развития детей с синдромом Дауна позволит объединить всех участников реабилитационного процесса – детей и их родителей, специалистов различных направлений – и станет той площадкой, где всегда можно получить помощь и поддержку», – отметила директор СООО «Самарские солнышки» Наталья Гуркова.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru