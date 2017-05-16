В Краснодаре с 20 по 27 апреля состоялись командный чемпионат России и всероссийские соревнования по стрельбе. В них принимали участие спортсмены из различных регионов страны. Призерами соревнований стали стрелки Самарской области.

В рамках командного чемпионата России по стрельбе из малокалиберного оружия в упражнении МВ-9 (стрельба из винтовки, дистанция – 50 метров) Евгений Ищенко, Александр Замаркин и Артем Филиппов заняли 3 место. Андрей Щепетков, Николай Репичев и Денис Репичев также завоевали бронзу в упражнениях МП-8 (малокалиберный пистолет, 25 метров) и МП-10 (малокалиберный пистолет, 25 метров)

На всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия в личных соревнованиях Денис Репичев в упражнении РП-5 (пистолет – револьвер, 25 метров) выиграл серебро. Бронзовые медали завоевали Евгений Ищенко в упражнении ВП-6 (винтовка, 10 метров). Андрей Щепетков в упражнении МП-8 и Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2 (пистолет, 10 метров).