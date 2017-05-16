В Ульяновске завершился Кубок России по тхэквондо WTF. В нем принимали участие более 300 спортсменов из 42 субъектов РФ. По итогам соревнований спортсмены сызранской СШОР №2 получили две медали.

Юлия Турутина завоевала серебро в весовой категории до 62 килограммов. В финале она уступила Кристине Прокудиной из Челябинской области. Дмитрий Баринов стал обладателем бронзы в весовой категории до 58 килограмм, при этом выполнив норматив мастера спорта.

«Первоочередной задачи выиграть золото у Юлии Турутиной не было. Сейчас для нее главнее получить хорошую соревновательную практику и выйти на пик формы к самым важным стартам этого года. В августе она в составе сборной страны отправится на Всемирную летнюю Универсиаду, которая пройдет в Тайване, а в сентябре ей предстоит выступать на чемпионате Европы в Минске», – отметил тренер Юлии Турутиной, старший тренер сборной Самарской области по тхэквондо WTF Сергей Турутин.