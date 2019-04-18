В Швеции завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет). В составе сборной России серебряным призером турнира стал воспитанник самарского хоккея, 17-ти летний игрок клуба ЦСК ВВС Тахир Мингачёв.

На групповом этапе команда России заняла 3 место (4 матча, 2 победы), в 1\4 финала была обыграна сборная Беларуси (0:6), в 1\2 финала – команда США (3:2, буллиты). В матче за золотые медали российские хоккеисты в овертайме уступили шведам – 3:4. Форвард Тахир Мингачёв принял участие в 7 матчах чемпионата мира, забросив 1 шайбу (в игре с Латвией – 5:1).

Тахир Мингачёв – воспитанник самарского хоккея (тренер – Валерий Додаев), выступал за детские и юношеские команды ЦСК ВВС и «Комета-Юниор». В сезоне 2017\2018 стал лучшим бомбардиром команды «Комета-Юниор» в Юниорской хоккейной лиге. Летом 2018 года он подписал профессиональный контракт с клубом ЦСК ВВС, играющим в чемпионате ВХЛ. В прошлом сезоне провел в составе «летчиков» 30 матчей (1 гол, 2 передачи).

«С одной стороны, всегда обидно проигрывать в финале, тем более с учетом того, как развивался наш матч со шведами. С другой – серебро хороший результат. Лично для меня выступление на юниорском чемпионате мира и серебряная медаль – значимое достижение. Но прекрасно понимаю, что моя профессиональная карьера только в начале пути, мне надо очень много работать, расти в профессиональном плане, – отметил Тахир Мингачёв.