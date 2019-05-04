Команда Самарской области готова к участию в Спортивно-туристском лагере ПФО «Туриада – 2019»2019-05-10 11:36
С 14 по 17 мая 2019 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области пройдет Спортивно-туристский лагерь «Туриада – 2019».
Самарскую область представят лучшие спортсмены, победившие в региональном этапе соревнований. В команду вошли 40 юношей и девушек из туристских клубов, секций и образовательных учреждений региона.
Участники лагеря продемонстрируют свое спортивное мастерство, знания о туризме и истории родного края, познакомятся с достопримечательностями других регионов ПФО. Состязания пройдут в четырех группах спортивных дисциплин:
– маршруты 1-6 категории сложности;
– дистанции пешеходные (личные, связка) по 4 классу сложности;
– дистанции водные: катамаран (К-2) (слалом), каяк (слалом), командная гонка (К-2 и два каяка) по 3 классу сложности;
– дистанции на средствах передвижения – вело (группа и личная) по 4 классу сложности.
В рамках слёта будут подведены итоги конкурса лучших турпоходов школьных групп.
В культурно-познавательную программу включены фото-, видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс авторских видеоэкскурсий регионов ПФО и брейн-ринг на туристскую тематику. Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.
Следует отметить, что в Самарской области развитию спортивного туризма уделяется особое внимание. Регулярно проводятся многодневные походы, в том числе за пределами области, туристические соревнования и фестивали. Туристические кружки, клубы и секции открываются в общеобразовательных учреждениях, причем не только в городах, но и в селах.
Напомним, что в прошлом году команда Самарской области вошла в тройку лидеров спортивно-туристской эстафеты на Кубок полпреда в ПФО.
Основная цель «Туриады» – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи. Целью проекта, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.
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