С 14 по 17 мая 2019 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области пройдет Спортивно-туристский лагерь «Туриада – 2019».

В этом году на седьмую «Туриаду» соберутся почти 700 участников из всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО) – победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», а также профессиональные тренеры по спортивному туризму.

Самарскую область представят лучшие спортсмены, победившие в региональном этапе соревнований. В команду вошли 40 юношей и девушек из туристских клубов, секций и образовательных учреждений региона.

Участники лагеря продемонстрируют свое спортивное мастерство, знания о туризме и истории родного края, познакомятся с достопримечательностями других регионов ПФО. Состязания пройдут в четырех группах спортивных дисциплин:

– маршруты 1-6 категории сложности;

– дистанции пешеходные (личные, связка) по 4 классу сложности;

– дистанции водные: катамаран (К-2) (слалом), каяк (слалом), командная гонка (К-2 и два каяка) по 3 классу сложности;

– дистанции на средствах передвижения – вело (группа и личная) по 4 классу сложности.

В рамках слёта будут подведены итоги конкурса лучших турпоходов школьных групп.

В культурно-познавательную программу включены фото-, видеоконкурс «Люблю тебя, Приволжье», презентация «Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО», межрегиональный конкурс авторской песни «Музыка сердец», конкурс авторских видеоэкскурсий регионов ПФО и брейн-ринг на туристскую тематику. Оценивать участников будут эксперты в сфере туризма всероссийского уровня и представители органов власти регионов ПФО.

Следует отметить, что в Самарской области развитию спортивного туризма уделяется особое внимание. Регулярно проводятся многодневные походы, в том числе за пределами области, туристические соревнования и фестивали. Туристические кружки, клубы и секции открываются в общеобразовательных учреждениях, причем не только в городах, но и в селах.

Напомним, что в прошлом году команда Самарской области вошла в тройку лидеров спортивно-туристской эстафеты на Кубок полпреда в ПФО.

17 мая 2019 года – торжественное закрытие Спортивно-туристского лагеря с участием полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В этот день пройдут спортивно-туристская эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО и церемония награждения победителей «Туриады – 2019». Также состоится презентация туристических фестивалей Саратовской области и будет организована работа показательных площадок с участием военно-патриотических клубов и представителей казачества.

Основная цель «Туриады» – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов, формирование положительных жизненных установок для молодежи. Целью проекта, который реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, является создание условий для занятий туризмом среди молодежи.

08.05.2019г.