У издания Чемпионат появилась информация, что с нового сезона КХЛ клубы в регулярном чемпионате будут получать по два очка за любую победу, три балла за раз одной команде отныне заработать невозможно. В свою очередь команды, проигравшие в овертайме или по буллитам, как и прежде получат по одному очку. Свою копилку не пополнят только те, кто проиграет в основное время.

Уточним, что трёхочковая система была введена в российском и международном хоккее, чтобы сократить количество ничьих.

«28 августа Федерация хоккея России обратилась в КХЛ с официальной просьбой об изменении спортивного регламента в части, касающейся начисления очков на первом этапе чемпионата КХЛ. Просьба обоснована потенциальным повышением соревновательной напряжённости, способствующей, в частности, лучшей подготовке хоккеистов сборных команд России к международным соревнованиям, а также увеличением зрительского интереса, большей турнирной плотностью и меньшей предсказуемостью итогового распределения мест в таблице регулярного чемпионата.

Формально решение было принято не в конце августа, а намного раньше. Если быть более конкретными — 28 марта нынешнего года на совете директоров КХЛ

По такой системе начисления очков, к слову, давно живут в НХЛ. Нужно обратить внимание, что увеличится конкуренция среди команд, не будет больших разрывов между лидерами и всеми остальными. Команды будут «рубиться» до последнего тура, в регулярном чемпионате почти не останется проходных матчей.

Тезис о том, что нововведение добавит конкуренции и плотности в таблице, оспаривается и широко обсуждается. Конечно, лидеры, которые побеждают в основное время, делают это намного чаще середняков и аутсайдеров и оторвутся от группы преследователей. Но, повторимся, в середине таблицы борьба обострится, и как следствие, станет более ожесточённой за попадание в плей-офф. Следовательно, и чемпионат будет более напряжённым, а для зрителя более зрелищным.