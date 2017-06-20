12 июля на стадионе «Металлург» впервые состоялись совместные учения медицинских служб, спасателей, пожарных и волонтеров в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.

Напомним, занятия медицинских работников, которые проходят подготовку к ЧМ-2018, начались еще в 2016 году. Самарские врачи проводят регулярные тренировки в полевых условиях (на стадионах). Сотрудники уполномоченных больниц FIFA (Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина и Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова) участвуют в образовательных тренингах на местах.

Совместная тренировка со спасателями, пожарными, волонтерами на стадионе прошла впервые. Основная задача межведомственных учений – отработать алгоритмы взаимодействия всех служб при разных, в том числе внештатных ситуациях. В частности, на стадионе «Металлург» специалисты отрабатывали совместные действия в ситуации взрыва, ставшего причиной пожара и обрушения одной из трибун. Обрушение трибун в результате волнений среди болельщиков или каких-то техногенных катастроф является одной из наиболее часто встречающихся трагедий на международных спортивных мероприятиях. Такое событие неизбежно ведет к появлению большого числа пострадавших, нуждающихся в неотложной и экстренной помощи, и соответственно к напряженной работе медиков и иных служб.

«При смоделированной ситуации – обрушение трибуны и пожар – происходит давка, когда большое количество людей устремляются к выходу, толпа становится неуправляемой, – пояснил главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм в Самаре Армен Бенян. –

Конечно, одной только медицинской службы явно недостаточно. Включаются все – спасатели, пожарные, службы стадиона. Необходимо организовать правильную эвакуацию болельщиков, которые не пострадали. Устранить панику, которая неизбежна. Правильно оказать первую медицинскую помощь. Наладить работу между медицинскими бригадами при эвакуации: с трибун на носилки, потом на сортировочную площадку, потом в машину скорой помощи и госпитализация в уполномоченный стационар. Важную роль играет не временной фактор, а именно правильная организация и эффективное взаимодействие всех служб».

250 членов медицинской команды отрабатывали оказание медицинской помощи пострадавшим и навыки эвакуации больных. В роли пострадавших выступали волонтеры и специальные манекены. На «пострадавших» были прикреплены таблички с описанием повреждений: травмы конечностей, головы, грудной клетки, ожоги и пр. Ориентируясь на описанные недуги, медики определенным образом эвакуировали людей на носилках в специально выделенную зону (сортировочный пункт). Там уже их коллеги оказывали первую медицинскую помощь и после транспортировали в машины скорой помощи.

Специалисты надеются, что чемпионат пройдет без чрезвычайных происшествий, но все экстренные службы должны быть готовы к любым ситуациям.

«Наша основная задача — взаимодействие с центром медицины катастроф, работа на завалах, извлечение людей – отметил спасатель третьего класса Поисково-спасательной службы Самарской области Марат Залядинов. – Основная сложность работы на крупных соревнованиях – напряжение, связанное с присутствием большого количества людей. В таких ситуациях возникает паника. Мы готовы к стрессу, а люди нет. Человек оказывается в новой для себя ситуации, незнакомой. В рамках чемпионата мира у нас будет усиленная смена приведена в полную боевую готовность»

Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек – медицинских работников, представителей центра медицины катастроф, службы скорой медицинской помощи, спасателей, пожарных и волонтеров. Подобные совместные учения будут проводиться и в дальнейшем.