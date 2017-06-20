В Самаре прошли первые межведомственные учения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018тм2017-07-13 21:58
12 июля на стадионе «Металлург» впервые состоялись совместные учения медицинских служб, спасателей, пожарных и волонтеров в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм.
Напомним, занятия медицинских работников, которые проходят подготовку к ЧМ-2018, начались еще в 2016 году. Самарские врачи проводят регулярные тренировки в полевых условиях (на стадионах). Сотрудники уполномоченных больниц FIFA (Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина и Самарская городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова) участвуют в образовательных тренингах на местах.
Совместная тренировка со спасателями, пожарными, волонтерами на стадионе прошла впервые. Основная задача межведомственных учений – отработать алгоритмы взаимодействия всех служб при разных, в том числе внештатных ситуациях. В частности, на стадионе «Металлург» специалисты отрабатывали совместные действия в ситуации взрыва, ставшего причиной пожара и обрушения одной из трибун. Обрушение трибун в результате волнений среди болельщиков или каких-то техногенных катастроф является одной из наиболее часто встречающихся трагедий на международных спортивных мероприятиях. Такое событие неизбежно ведет к появлению большого числа пострадавших, нуждающихся в неотложной и экстренной помощи, и соответственно к напряженной работе медиков и иных служб.
«При смоделированной ситуации – обрушение трибуны и пожар – происходит давка, когда большое количество людей устремляются к выходу, толпа становится неуправляемой, – пояснил главный врач на стадионе Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Россиитм в Самаре Армен Бенян. –
Конечно, одной только медицинской службы явно недостаточно. Включаются все – спасатели, пожарные, службы стадиона. Необходимо организовать правильную эвакуацию болельщиков, которые не пострадали. Устранить панику, которая неизбежна. Правильно оказать первую медицинскую помощь. Наладить работу между медицинскими бригадами при эвакуации: с трибун на носилки, потом на сортировочную площадку, потом в машину скорой помощи и госпитализация в уполномоченный стационар. Важную роль играет не временной фактор, а именно правильная организация и эффективное взаимодействие всех служб».
Специалисты надеются, что чемпионат пройдет без чрезвычайных происшествий, но все экстренные службы должны быть готовы к любым ситуациям.
Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек – медицинских работников, представителей центра медицины катастроф, службы скорой медицинской помощи, спасателей, пожарных и волонтеров. Подобные совместные учения будут проводиться и в дальнейшем.
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