4 сентября на самарском предприятии «Авиаагрегат» холдинга «Технодинамика» прошел ставший традиционным спортивный турнир Госкорпорации Ростех «Ударная десятка».2020-09-10 20:51
Мероприятие включало в себя турнир по боксу и чемпионат по силе и серии ударов. На боксерском ринге прошли финалы боев в пяти весовых категориях среди мужчин. Вновь – как и в прошлом году – «Авиаагрегат» порадовал боксерскими боями среди женщин.
«Такое массовое увлечение спортом, стремление к здоровому образу жизни, безусловно, является важным для всего холдинга «Технодинамика». «Быть лидером и в работе, и в спорте» – вот девиз «Ударной десятки». А быть лидером — это значит не только быть впереди, но и вести за собой остальных!», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. – «Технодинамика» уже несколько лет подряд является самым «ударным» холдингом Госкорпорации Ростех. За четыре года только наши самарские коллеги в турнире по силе удара выбили более 500 тонн. В этом году нам вновь предстоит побороться за лидирующие позиции и «отстоять свой титул» в гранд-финале».
Дополнительной мотивацией стало онлайн-обращение к участникам «Ударной десятки» Константина Цзю – боксёра, трёхкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.
«Самое главное в спорте – не жалеть себя и уметь держать удар. Если ты хочешь чего-то добиться, надо работать на пределе возможностей. И это касается не только спорта. Не сомневаюсь, что такие корпоративные спортивные состязания позволяют вам добиваться высоких результатов и в вашей непосредственной работе!» – сказал в своем напутственном слове Константин Цзю. Чтобы еще больше зарядить заводчан на победу, он подписал для сотрудников «Авиаагрегата» карточки, а всем боксерам и победителям турниров по силе и серии ударов презентовал боксерские перчатки.
«Когда спорт является частью внутрикорпоративной культуры, это способствует повышению эффективности работы и стабильности предприятия в целом. От энергии и здоровья каждого сотрудника зависит наше общее дело. «Ударная десятка» позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды», – отметил генеральный директор «Авиаагрегата» Павел Смирнов. – В этом году при организации и проведении «Ударной десятки» мы руководствовались всеми рекомендациями Роспотребнадзора в целях профилактики коронавирусной инфекции: дистанцирование, ограничение одновременного нахождения участников на площадке, дезинфекция оборудования и снарядов, обеспечение санитайзерами, использование масок и перчаток и др. В целях профилактики коронавируса для мы организовали онлайн трансляцию для всех заводчанам чтобы они смогли поболеть за своих коллег».
Победителями турнира по боксу стали 9 человек: – Иван Никифоров– в весовой категории до 60 кг, – Владимир Курганов и Станислав Морозов – в весовой категории от 60 до 70 кг, – Александр Михайлов и Владимир Логинов– в весовой категории от 70 до 80 кг, – Александр Кадерметов и Владимир Солдатов – в весовой категории от 80 до 90 кг, – Микаил Джафаров – в весовой категории свыше 90 кг,
Свои силы на специальном тренажере-силомере – боксерской груше под руководством профессиональных тренеров испытали 1163 человек, мужчины и женщины разных возрастов. В чемпионате по силе удара победителем среди женщин стала Ломоносова Екатерина с результатом 221 кг, а среди представителей сильного пола не было равных Зеленину Максиму, сила удара которого составила 666 кг. В турнире по серии удара среди женщин пальму первенства никому не уступила Ломоносова Екатерина, среди мужчин – Роптанов Иван.
Собственными дополнительными наградами в виде денежных призов руководство «Авиаагрегата» поощрило участников силы удара в возрасте старше 45 лет, занявших 1, 2, 3 места, а также подразделение предприятия, показавшее самую высокую явку на соревнования по силе удара. Почетное звание «Ударный цех» и денежный приз заслужила команда цеха 12.
Победители региональных отборочных туров по боксу и силе удара получили грамоты, памятные подарки и денежные премии от предприятий, а также возможность побороться за главный приз на большом финале в Москве.
Впервые «Ударная десятка» состоялась в 2017 году в честь 10-летнего юбилея Госкорпорации «Ростех». За эти годы «Ударная десятка» по праву стала одним из самых масштабных, ярких событий корпоративной жизни Ростеха.
Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.
© 443000.ru