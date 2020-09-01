Мероприятие включало в себя турнир по боксу и чемпионат по силе и серии ударов. На боксерском ринге прошли финалы боев в пяти весовых категориях среди мужчин. Вновь – как и в прошлом году – «Авиаагрегат» порадовал боксерскими боями среди женщин.

«Такое массовое увлечение спортом, стремление к здоровому образу жизни, безусловно, является важным для всего холдинга «Технодинамика». «Быть лидером и в работе, и в спорте» – вот девиз «Ударной десятки». А быть лидером — это значит не только быть впереди, но и вести за собой остальных!», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков. – «Технодинамика» уже несколько лет подряд является самым «ударным» холдингом Госкорпорации Ростех. За четыре года только наши самарские коллеги в турнире по силе удара выбили более 500 тонн. В этом году нам вновь предстоит побороться за лидирующие позиции и «отстоять свой титул» в гранд-финале».

Дополнительной мотивацией стало онлайн-обращение к участникам «Ударной десятки» Константина Цзю – боксёра, трёхкратного чемпиона СССР, двукратного чемпиона Европы и чемпиона мира среди любителей, абсолютного чемпиона мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов.

«Самое главное в спорте – не жалеть себя и уметь держать удар. Если ты хочешь чего-то добиться, надо работать на пределе возможностей. И это касается не только спорта. Не сомневаюсь, что такие корпоративные спортивные состязания позволяют вам добиваться высоких результатов и в вашей непосредственной работе!» – сказал в своем напутственном слове Константин Цзю. Чтобы еще больше зарядить заводчан на победу, он подписал для сотрудников «Авиаагрегата» карточки, а всем боксерам и победителям турниров по силе и серии ударов презентовал боксерские перчатки.

«Когда спорт является частью внутрикорпоративной культуры, это способствует повышению эффективности работы и стабильности предприятия в целом. От энергии и здоровья каждого сотрудника зависит наше общее дело. «Ударная десятка» позволяет каждому почувствовать себя частью единой команды», – отметил генеральный директор «Авиаагрегата» Павел Смирнов. – В этом году при организации и проведении «Ударной десятки» мы руководствовались всеми рекомендациями Роспотребнадзора в целях профилактики коронавирусной инфекции: дистанцирование, ограничение одновременного нахождения участников на площадке, дезинфекция оборудования и снарядов, обеспечение санитайзерами, использование масок и перчаток и др. В целях профилактики коронавируса для мы организовали онлайн трансляцию для всех заводчанам чтобы они смогли поболеть за своих коллег».

Победителями турнира по боксу стали 9 человек: – Иван Никифоров– в весовой категории до 60 кг, – Владимир Курганов и Станислав Морозов – в весовой категории от 60 до 70 кг, – Александр Михайлов и Владимир Логинов– в весовой категории от 70 до 80 кг, – Александр Кадерметов и Владимир Солдатов – в весовой категории от 80 до 90 кг, – Микаил Джафаров – в весовой категории свыше 90 кг,

Женщиной-победительницей на боксерском ринге стала Светлана Атрашкова.

Свои силы на специальном тренажере-силомере – боксерской груше под руководством профессиональных тренеров испытали 1163 человек, мужчины и женщины разных возрастов. В чемпионате по силе удара победителем среди женщин стала Ломоносова Екатерина с результатом 221 кг, а среди представителей сильного пола не было равных Зеленину Максиму, сила удара которого составила 666 кг. В турнире по серии удара среди женщин пальму первенства никому не уступила Ломоносова Екатерина, среди мужчин – Роптанов Иван.

Собственными дополнительными наградами в виде денежных призов руководство «Авиаагрегата» поощрило участников силы удара в возрасте старше 45 лет, занявших 1, 2, 3 места, а также подразделение предприятия, показавшее самую высокую явку на соревнования по силе удара. Почетное звание «Ударный цех» и денежный приз заслужила команда цеха 12.

Победители региональных отборочных туров по боксу и силе удара получили грамоты, памятные подарки и денежные премии от предприятий, а также возможность побороться за главный приз на большом финале в Москве.

Впервые «Ударная десятка» состоялась в 2017 году в честь 10-летнего юбилея Госкорпорации «Ростех». За эти годы «Ударная десятка» по праву стала одним из самых масштабных, ярких событий корпоративной жизни Ростеха.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.