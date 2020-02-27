Ценителей безмоторных транспортных средств в Беларуси становится все больше. Это подтверждает количество людей желающих купить велосипед в Минске (https://www.velozona.by/). Возможность приобрести качественную велотехнику и аксессуары к ней по заводским ценам предлагает специализированный магазин велосипедов Velozona.

Колоссальная польза велосипедных прогулок

Организм каждого человека имеет значительные резервы. Раскрытию его возможностей и поддержке хорошей формы способствует активный образ жизни и регулярные физические нагрузки. Здесь прекрасным помощником является велосипед. Регулярные велопрогулки не только приносят удовольствие, значительно улучшают самочувствие и дают заряд энергии, а также позволяют быстро и удобно передвигаться по населенному пункту.

Велосипедные прогулки на свежем воздухе имеют массу положительных моментов:

Способствуют укреплению мышечной системы, что весьма актуально для людей с малоподвижным образом жизни. Поездка на работу и с работы на велосипеде приводит в тонус все мышечные группы, особенно это касается ножных мышц. Ритмично и монотонно крутя педали, велосипедист укрепляет поясницу, ягодицы, бедра и икроножные мышцы.

Позволяют укрепить сердечно-сосудистую систему. Положительным результатом регулярных тренировок на велосипеде может стать уменьшение количества сокращений в минуту сердечной мышцы, она будет работать рациональнее. Кроме того, улучшается кровообращение и обмен веществ. Все это поможет избежать таких распространенных заболеваний сердца, как ишемическая болезнь, инфаркт или инсульт. Благодаря хорошей циркуляции крови у велосипедистов-любителей редко наблюдается варикозное расширение вен.

Вырабатывают ритмичность дыхания, вследствие чего повышается уровень кислорода в крови, а это ускоряет метаболизм. Легкие хорошо вентилируются, при этом выводятся токсины.

Улучшают подвижность коленных суставов, что позволяет человеку дольше сохранять свою физическую активность.

Сжигают жиры, убирают лишнюю жидкость и лишние килограммы, тем самым улучшая фигуру. За один час активной езды можно сжечь порядка 400 ккал.

Дают ощущение полета, счастья и являются прекрасным противодействием стрессу. Благодаря поездке на велосипеде вы получаете новые впечатления, отключаетесь от повседневных забот, ваши мысли приходят в порядок, идет настрой на позитивный лад.

Избавляют от бессонницы, так как мешающий уснуть кортизол (гормон стресса) покидает организм во время велосипедной прогулки.

Стимулируют мозг и повышают концентрацию внимания, благодаря увеличению притока крови.

Какие виды велосипедов можно приобрести в онлайн-магазине Velozona

Каждый житель Беларуси имеет возможность приобрести модель подходящей ему конструкции, поскольку продажа велосипедов в онлайн-магазине Velozona осуществляется не только в Минске, но и по всей территории республики.

Вы можете купить велосипед, произведенный одним из известных мировых брендов, занимающихся выпуском велосипедной техники, таких как LTD, LIV, AIST, GIANT, ROYAL BABY. Богатый выбор шоссейных, трюковых, горных и городских моделей для велосипедистов всех возрастов ждет вас по следующим адресам:

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