Velozona – велосипеды на любой вкус2020-02-27 15:47
Ценителей безмоторных транспортных средств в Беларуси становится все больше. Это подтверждает количество людей желающих купить велосипед в Минске (https://www.velozona.by/). Возможность приобрести качественную велотехнику и аксессуары к ней по заводским ценам предлагает специализированный магазин велосипедов Velozona.
Колоссальная польза велосипедных прогулок
Организм каждого человека имеет значительные резервы. Раскрытию его возможностей и поддержке хорошей формы способствует активный образ жизни и регулярные физические нагрузки. Здесь прекрасным помощником является велосипед. Регулярные велопрогулки не только приносят удовольствие, значительно улучшают самочувствие и дают заряд энергии, а также позволяют быстро и удобно передвигаться по населенному пункту.
Велосипедные прогулки на свежем воздухе имеют массу положительных моментов:
Способствуют укреплению мышечной системы, что весьма актуально для людей с малоподвижным образом жизни. Поездка на работу и с работы на велосипеде приводит в тонус все мышечные группы, особенно это касается ножных мышц. Ритмично и монотонно крутя педали, велосипедист укрепляет поясницу, ягодицы, бедра и икроножные мышцы.
Позволяют укрепить сердечно-сосудистую систему. Положительным результатом регулярных тренировок на велосипеде может стать уменьшение количества сокращений в минуту сердечной мышцы, она будет работать рациональнее. Кроме того, улучшается кровообращение и обмен веществ. Все это поможет избежать таких распространенных заболеваний сердца, как ишемическая болезнь, инфаркт или инсульт. Благодаря хорошей циркуляции крови у велосипедистов-любителей редко наблюдается варикозное расширение вен.
Вырабатывают ритмичность дыхания, вследствие чего повышается уровень кислорода в крови, а это ускоряет метаболизм. Легкие хорошо вентилируются, при этом выводятся токсины.
Улучшают подвижность коленных суставов, что позволяет человеку дольше сохранять свою физическую активность.
Сжигают жиры, убирают лишнюю жидкость и лишние килограммы, тем самым улучшая фигуру. За один час активной езды можно сжечь порядка 400 ккал.
Избавляют от бессонницы, так как мешающий уснуть кортизол (гормон стресса) покидает организм во время велосипедной прогулки.
Какие виды велосипедов можно приобрести в онлайн-магазине Velozona
Каждый житель Беларуси имеет возможность приобрести модель подходящей ему конструкции, поскольку продажа велосипедов в онлайн-магазине Velozona осуществляется не только в Минске, но и по всей территории республики.
Вы можете купить велосипед, произведенный одним из известных мировых брендов, занимающихся выпуском велосипедной техники, таких как LTD, LIV, AIST, GIANT, ROYAL BABY. Богатый выбор шоссейных, трюковых, горных и городских моделей для велосипедистов всех возрастов ждет вас по следующим адресам:
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