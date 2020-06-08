Катание на велосипеде – одна из любимых забав многих детей, которая очень полезна для их физического и психического развития. Это замечательно, что немало родителей приучают своего ребенка с самых малых лет к езде на этом транспортном средстве. Ведь у этого вида активности огромное количество плюсов и практически нет минусов. Выбрать и купить детский велосипед в Беларуси по демократичной цене можно в специализированном магазине Velozona. Впечатляющий ассортимент не оставит равнодушным ни тех, кто только осваивает двухколесный транспорт, ни опытного велосипедиста.

Почему езда на велосипеде полезна для детей

Катание на велосипедном транспорте создает полезную нагрузку на организм ребенка. Последствия такой активности:

Крепкий и здоровый сон, нормальный аппетит. В процессе езды учащается дыхание, ускоряется сердцебиение, расходуется колоссальное количество калорий, а ткани организма обогащаются кислородом.

Гармоничное физическое развитие. Во время езды тренируются разные группы мышц, закрепляется правильное положение позвоночника. Это благоприятно сказывается на формировании тела.

Стабилизация психоэмоционального фона. Накатавшийся вдоволь ребенок становится гораздо спокойнее и может лучше концентрироваться на учебе.

Велосипедная езда – здоровая альтернатива гаджетам и прочим увлечениям, заставляющих детей вести пассивный образ жизни. А ведь детство – период, когда активность невероятно важна для успешного будущего ребенка.

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