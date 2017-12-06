Победители конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" награждены в "Сколково"2017-12-06 08:43
4 декабря, накануне Международного дня добровольцев в Инновационном центре «Сколково» прошел финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Кандидаты в волонтеры ЧМ-2018, представившие организаторам самые интересные проекты, получили уникальную возможность реализовать их в родных городах при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».
Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018. Они подавали проектные заявки в области спорта и здорового образа жизни, урбанистики и развития городских пространств, культуры, туризма, социальной сферы, экологии.
Со 2 по 4 декабря в рамках креативной школы в «Сколково» авторы 26 проектов-финалистов дорабатывали их под руководством кураторов из Оргкомитета «Россия-2018», Фонда «Сколково», Высшей школы экономики, Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Конкурсанты получили награды из рук генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, Посла ЧМ-2018, экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина, советника руководителя Ростуризма Светланы Сергеевой.
«Желание, инициативность, неравнодушие наших волонтеров простираются далеко за пределы их помощи и содействия нам в организации Чемпионата мира по футболу. Сегодня мы увидели хорошие, свежие, креативные идеи, – прокомментировал Алексей Сорокин. – Волонтеры подготовили проекты, которые имеют все шансы украсить города, сделать жизнь людей комфортнее, оставить яркое наследие после Чемпионата мира и, возможно, помочь нам с дополнительными инициативами во время проведения турнира».
Проекты финалистов будут реализованы в их родных городах и помогут сделать регионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфортнее, привлекательнее и интереснее.
Победители конкурса “Наследие волонтерской программы ЧМ-2018”:
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