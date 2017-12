Спорт

Победители конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" награждены в "Сколково" 2017-12-06 08:43



4 декабря, накануне Международного дня добровольцев в Инновационном центре «Сколково» прошел финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Кандидаты в волонтеры ЧМ-2018, представившие организаторам самые интересные проекты, получили уникальную возможность реализовать их в родных городах при поддержке Оргкомитета «Россия-2018». Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018. Они подавали проектные заявки в области спорта и здорового образа жизни, урбанистики и развития городских пространств, культуры, туризма, социальной сферы, экологии. Со 2 по 4 декабря в рамках креативной школы в «Сколково» авторы 26 проектов-финалистов дорабатывали их под руководством кураторов из Оргкомитета «Россия-2018», Фонда «Сколково», Высшей школы экономики, Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Конкурсанты получили награды из рук генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, Посла ЧМ-2018, экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина, советника руководителя Ростуризма Светланы Сергеевой. «Желание, инициативность, неравнодушие наших волонтеров простираются далеко за пределы их помощи и содействия нам в организации Чемпионата мира по футболу. Сегодня мы увидели хорошие, свежие, креативные идеи, – прокомментировал Алексей Сорокин. – Волонтеры подготовили проекты, которые имеют все шансы украсить города, сделать жизнь людей комфортнее, оставить яркое наследие после Чемпионата мира и, возможно, помочь нам с дополнительными инициативами во время проведения турнира». Проекты финалистов будут реализованы в их родных городах и помогут сделать регионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфортнее, привлекательнее и интереснее. Победители конкурса “Наследие волонтерской программы ЧМ-2018”: Урбанистика

«Творческий полет», Нижний Новгород

«Краски футбола», Калининград

«Самара живет футболом», Самара

«Захвати по пути», Калининград

«Футбол заряжает», Сочи

«Следующая станция: Футбольная», Саров, Нижегородская область Социальные проекты

«Футбольная семья-2018», Самара

«Навстречу футбольной мечте», Москва

«Лагерь для вожатых «В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™», Саранск

Plastic Way, Ростов-на-Дону

«Вектор развития», Волгоград. Культура и искусство

«Футбол и кино», Москва

Volosong VS, Ростов-на-Дону

«СтикерПаки «Твой чемпионат», Калининград

«Фестиваль культур», Москва

«Мюзикл «Легенды футбола», Волгоград Туризм

Welcome, Калининград

«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™: вчера, сегодня, завтра», Екатеринбург

Samara Music Guide, Самара

«Мордовия на ладони», Саранск Спорт и здоровый образ жизни

«Дополнительное время», Санкт-Петербург

«Сочинский фестиваль молодежного фристайла по футболу», Сочи

«Лига мам», Москва Экология

«Зеленый Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™», Казань

«Велостоянки в Волго-Ахтубинской пойме», Волгоград

Light Cup, Екатеринбург

