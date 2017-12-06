Победители конкурса "Наследие волонтерской программы ЧМ-2018" награждены в "Сколково"
2017-12-06 08:43

4 декабря, накануне Международного дня добровольцев в Инновационном центре «Сколково» прошел финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Кандидаты в волонтеры ЧМ-2018, представившие организаторам самые интересные проекты, получили уникальную возможность реализовать их в родных городах при поддержке Оргкомитета «Россия-2018».

Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018. Они подавали проектные заявки в области спорта и здорового образа жизни, урбанистики и развития городских пространств, культуры, туризма, социальной сферы, экологии.

Со 2 по 4 декабря в рамках креативной школы в «Сколково» авторы 26 проектов-финалистов дорабатывали их под руководством кураторов из Оргкомитета «Россия-2018», Фонда «Сколково», Высшей школы экономики, Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Конкурсанты получили награды из рук генерального директора Оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, Посла ЧМ-2018, экс-капитана сборной России по футболу Алексея Смертина, советника руководителя Ростуризма Светланы Сергеевой.

«Желание, инициативность, неравнодушие наших волонтеров простираются далеко за пределы их помощи и содействия нам в организации Чемпионата мира по футболу. Сегодня мы увидели хорошие, свежие, креативные идеи, – прокомментировал Алексей Сорокин. – Волонтеры подготовили проекты, которые имеют все шансы украсить города, сделать жизнь людей комфортнее, оставить яркое наследие после Чемпионата мира и, возможно, помочь нам с дополнительными инициативами во время проведения турнира».

Проекты финалистов будут реализованы в их родных городах и помогут сделать регионы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ еще комфортнее, привлекательнее и интереснее.

Победители конкурса “Наследие волонтерской программы ЧМ-2018”:

Урбанистика
«Творческий полет», Нижний Новгород
«Краски футбола», Калининград
«Самара живет футболом», Самара
«Захвати по пути», Калининград
«Футбол заряжает», Сочи
«Следующая станция: Футбольная», Саров, Нижегородская область

Социальные проекты
«Футбольная семья-2018», Самара
«Навстречу футбольной мечте», Москва
«Лагерь для вожатых «В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™», Саранск
Plastic Way, Ростов-на-Дону
«Вектор развития», Волгоград.

Культура и искусство
«Футбол и кино», Москва
Volosong VS, Ростов-на-Дону
«СтикерПаки «Твой чемпионат», Калининград
«Фестиваль культур», Москва
«Мюзикл «Легенды футбола», Волгоград

Туризм
Welcome, Калининград
«Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™: вчера, сегодня, завтра», Екатеринбург
Samara Music Guide, Самара
«Мордовия на ладони», Саранск

Спорт и здоровый образ жизни
«Дополнительное время», Санкт-Петербург
«Сочинский фестиваль молодежного фристайла по футболу», Сочи
«Лига мам», Москва

Экология
«Зеленый Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™», Казань
«Велостоянки в Волго-Ахтубинской пойме», Волгоград
Light Cup, Екатеринбург
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